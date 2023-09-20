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國際
2023-09-20 04:30:29
日報

3年看17位專科醫生無效 ChatGPT成功診出男童罕見病

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ChatGPT

ChatGPT令Alex母親如釋重負。

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Alex終可對症下藥。(互聯網)

ChatGPT竟然比醫生更犀利？外國一名男童自4歲起就飽受各種病徵折磨，包括磨牙、走路不協調及長不高等，3年先後向17名醫生求診，卻始終找不出原因，母親在「走投無路」下問AI(人工智能)聊天機械人ChatGPT，沒料真的找到病因。

未有透露全名及身份的女子Courtney，日前接受美國早晨新聞節目《Today》訪問。她表示，兒子Alex4歲時開始感到身體疼痛，每天須服用止痛藥，之後又常咬東西，她以為他出牙或蛀牙，但牙醫指兩者皆非，而是有磨牙情況，並認為Alex是因為呼吸道阻塞才不適。

不長高 頭痛疲憊 無法盤膝坐

之後Courtney找了相關醫生幫忙，在Alex上顎放了一個擴張器，希望改善其呼吸，發現果然有改善。然而Courtney很快又發現Alex不再長高，便帶他看兒科醫生。兒科醫生認為新冠疫情影響Alex發育，同時發現他左右腳不平衡，安排他看物理治療。但Alex還未展開物理治療，就出現嚴重頭痛，且情況愈來愈嚴重，神經科醫生指是偏頭痛。Alex又時常感到疲憊不已，懷疑是鼻竇或呼吸道問題，導致睡眠質素欠佳，因此又去看耳鼻喉科醫生。

Courtney透露，當時見兒子無法盤膝而坐，懷疑他身體結構有問題。物理治療師認為Alex可能患有「小腦扁桃體下疝畸形」(Chiari malformation)，導致大腦在顱骨與脊柱相連處出現異常。Courtney於是開始研究，並帶兒子去看更多醫生，包括兒科醫生、兒科內科醫生、成人內科醫生和肌肉骨骼科醫生，但再次陷入困境。3年以來，Courtney帶Alex看了17位專科醫生，她慨嘆每位醫生只講到自己範疇內的診斷，沒有作出綜合診斷。

ChatGPT稱患「脊髓拉扯症候群」獲MRI證實

萬念俱灰下，Courtney於ChatGPT輸入兒子的症狀，結果ChatGPT說他罹患的是「脊髓拉扯症候群」(tetheredcord syndrome)。該症是一種神經系統疾病，因脊髓在脊柱內的移動受限，而引發疼痛。Courtney隨即帶Alex約見另一名神經外科醫生，直接告訴對方懷疑兒子患有「脊髓拉扯症候群」，其後的磁力共振檢查(MRI)證實ChatGPT「診斷」正確。Courtney表示現終可對症下藥，感到如釋重負。據報Alex在數周前接受相關手術，目前正在康復中。

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