3歲女哭泣後面部現離奇紅點 驚揭患罕見血癌

家長倘發現子女身上離奇出現紅點，須務必注意。新加坡一名3歲華人女童，每次哭泣後臉上都會浮現紅點，最終竟揭原來患上一種罕見血癌。
3歲女童陳麗珠本來健康活潑，不似患病，惟令家人不解的是，她哭泣後臉上便會長出紅點，但也不以為意。此外，女兒的肚子亦愈來愈大，家人以為她只是胖了，因此並沒有多想。
但後來陳女臉上的紅點愈來愈多，家人開始認為事不尋常，於是帶她四出求醫，但醫生都就她只是過敏。
兒童白血病JMML｜女童患「幼年型慢性粒細胞性白血病」
家人見她情況嚴重，不敢掉以輕心，最終經過進一步檢查，發現陳女罹患染病率只有百萬分之一的罕見血癌，名為「幼年型慢性粒細胞性白血病」(Juvenile Myelomonocytic leukemia、JMML)。
兒童白血病JMML｜已接受4次化療 效果不佳
在印尼經營網店、陳女母親王美玲表示，今年4月帶女兒到新加坡國立大學醫院求診，至今接受了4次化療，但效果不佳。據報醫生稱陳女須動手術、接受骨髓或幹細胞移植，才有治愈機會，而目前還須先移除脾臟，才能進行移植手術；而治愈後，未來仍有復發機會。
母親表示，女兒平時仍有精力跑跳玩耍，沒有其他併發症，但若受傷可能會失血過多。陳女有一名7歲姐姐，二人感情要好，「姐姐知道妹妹患生病，但不知道是重病」。陳女稍後將接受第5次化療，母親盼望她能夠痊愈。
兒童白血病JMML｜幼年型慢性粒細胞性白血病 病徵及治療方法
根據本港兒童癌病基金資料，幼年型粒單核細胞白血病(JMML)為一種罕見的慢性血癌，在童年早期發病。JMML與多發性神經纖維瘤Ⅰ型(NF1)關係密切，NF1是一種常染色體顯性遺傳病。95%的JMML患者在診斷時年齡小於4歲，其中60%發生在2歲以前，男性較女性患者多。
JMML顯著病徵包括瘀斑、流血、以及原因不明的皮疹。患者往往會較易受到感染，同時亦有肝脾腫大和淋巴結腫大等。
兒童白血病JMML｜幼年型慢性粒細胞性白血病 只能以骨髓移植醫治
目前JMML只能以骨髓移植來醫治，若没有進行骨髓移植，多數JMML患者生存期短於2至3年。有約三分一患者不管是否接受治療，亦會因病況急轉直下而於數月內死亡，但也有少部分患者就算沒有治療，病情亦有局部改善，生存期達2年或以上，原因不明。