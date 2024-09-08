3歲女哭泣後面部現離奇紅點 驚揭患罕見血癌

家長倘發現子女身上離奇出現紅點，須務必注意。新加坡一名3歲華人女童，每次哭泣後臉上都會浮現紅點，最終竟揭原來患上一種罕見血癌。

3歲女童陳麗珠本來健康活潑，不似患病，惟令家人不解的是，她哭泣後臉上便會長出紅點，但也不以為意。此外，女兒的肚子亦愈來愈大，家人以為她只是胖了，因此並沒有多想。

但後來陳女臉上的紅點愈來愈多，家人開始認為事不尋常，於是帶她四出求醫，但醫生都就她只是過敏。

兒童白血病JMML｜女童患「幼年型慢性粒細胞性白血病」

家人見她情況嚴重，不敢掉以輕心，最終經過進一步檢查，發現陳女罹患染病率只有百萬分之一的罕見血癌，名為「幼年型慢性粒細胞性白血病」(Juvenile Myelomonocytic leukemia、JMML)。