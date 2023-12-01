3歲女童商場獨自遊玩　意外整跌大玻璃鏡慘遭砸死（有片）

印度近日發生一宗慘劇，一對父母帶同3歲女兒到商場逛街購物，期間在一間服飾店內任由女兒獨自遊玩，詎料女童意外碰跌一幅巨大的玻璃鏡，不幸被砸中身亡，事件在當地引發熱議，不少網民認為商店疏忽，並狠批女童的父母應好好檢討。
綜合報道，事發於上月23日在旁遮普邦盧迪亞納一間商場，報道指，當時女童的父母與服飾店員工正在交談，沒有陪在女童身邊，任由她四處遊逛，詎料女童在推動一面巨大的玻璃鏡時，玻璃鏡重心不穩隨即倒下，女童正正站在後方，被玻璃鏡重重砸在身上，她頓然倒地，巨大聲響驚動附近的人都衝上前，將玻璃鏡移開並救出女童，立即送院搶救，惟女童傷勢過重最終不治。
網民：父母應該無時無刻陪在孩子身邊
事發的閉路電視影片在網上流傳，當地不少網民都為這宗慘劇感到震驚，並紛紛留言痛批店家疏忽，導致女童身亡，應該予以重罰。亦有網民譴責女童的父母，指父母應該無時無刻陪在孩子身邊，否則一旦發生危險，恐怕令人後悔莫及，事實上亦有不少落單的兒童容易成為人蛇集團的目標，認為這對父母應該好好檢討。
Sad incident: A 3-year-old girl died after a glass door of a garment showroom fell on her in #Ludhiana, Punjab.— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) November 28, 2023
The girl was swinging by holding the handle of the door & suddenly the entire structure of the glass door fell on her.#Accident #lifethreatening #CCTV #India pic.twitter.com/w5cjGfjeXP