3歲女童商場獨自遊玩　意外整跌大玻璃鏡慘遭砸死（有片）

印度近日發生一宗慘劇，一對父母帶同3歲女兒到商場逛街購物，期間在一間服飾店內任由女兒獨自遊玩，詎料女童意外碰跌一幅巨大的玻璃鏡，不幸被砸中身亡，事件在當地引發熱議，不少網民認為商店疏忽，並狠批女童的父母應好好檢討。

綜合報道，事發於上月23日在旁遮普邦盧迪亞納一間商場，報道指，當時女童的父母與服飾店員工正在交談，沒有陪在女童身邊，任由她四處遊逛，詎料女童在推動一面巨大的玻璃鏡時，玻璃鏡重心不穩隨即倒下，女童正正站在後方，被玻璃鏡重重砸在身上，她頓然倒地，巨大聲響驚動附近的人都衝上前，將玻璃鏡移開並救出女童，立即送院搶救，惟女童傷勢過重最終不治。