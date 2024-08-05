3歲女童慘遭巨型鐵閘砸死　駭人畫面曝光(有片)

綜合報道，事件發生在上月31日，印度馬哈拉施特拉邦一處住宅區，有一群兒童正在家附近玩耍，從CCTV影片顯示，其中一名男童將推拉式鐵門推開讓另一名男童進入，當另外2名女童跑過來要進門時，他火速關上鐵門阻攔。詎料，鐵閘卻脫軌並向門外倒下，其中3歲女童Girija Shinde未及反應，慘遭大閘砸中。

印度日前發生一宗恐怖致命意外，當地一群兒童在家附近玩耍期間，其中一名男童將推拉式鐵製大閘關上，詎料鐵閘突然脫軌整幅倒下，直接將一名年僅3歲的女童砸死。

女童送院後被宣告死亡

其他小童見狀立刻跑往尋求大人幫忙，一名男子趕過來將鐵閘搬開，迅速將Girija Shinde抱起並送到附近一間醫院搶救。報道指，Girija Shinde在送到醫院時，已經沒有氣息，被宣告死亡，消息曝光後引發當地社會譁然，令人不禁嘆息。