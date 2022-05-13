3歲女童8樓窗外搖搖欲墜　４孩之父攀窗驚險救人(有片)

獨留兒童在家或疏忽照顧兒童導致的意外時有發生，為人父母必需時刻留意，要知道未必能如以下事件般幸運。中亞國家哈薩克(Kazakhstan)首都努爾蘇丹，一名女童早前被發現在一幢大廈的8樓牆外，僅以雙手抓著窗邊搖搖欲墜，幸得1位4兒之父奮不顧身徒手攀出7樓窗外，成功將女童拉到懷中帶返室內。整段驚險過程被人拍下，並在網上瘋傳。

綜合《每日郵報》(Daily Mail)等報道，一名37歲4兒之父Sabit Shontakbaev早前上班途中，突然發現一名女童在大廈8樓窗外搖搖欲墜，他立刻與友人衝進這幢大樓的7樓敲門，亦即就女孩所在單位的下一層，7樓住戶得知事件後讓Sabit Shontakbaev入內，Sabit Shontakbaev走到窗口，整個人爬出窗外，伸手抓住女孩的腳踝，將她拉下抱入懷中，再小心翼翼將女童遞給屋內的友人。

4 孩之父攀窗只有朋友扶住雙腿 報道指，涉事的3歲女童因母親外出購物，被獨留在家，但女童把玩具、坐墊堆疊起來後，爬出8樓窗外險墮高樓，幸得Sabit Shontakbaev奮不顧身前去拯救，女童原來被卡在窗外已15分鐘。Sabit Shontakbaev事後透露，當時並沒有使用任何安全帶，只有他的朋友伸手扶住他的雙腿，他說：「那一刻我完全無法思考，只是想幫助孩子」。Sabit Shontakbaev與朋友在事後亦直接去上班，未有與女童父母碰面。不過這起事件隨即引來大批網民的關注，將他封為英雄。