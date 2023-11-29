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國際
2023-11-29 04:30:24
日報

3歲孖女獲釋 以哈延長停火兩日

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人質獲釋

獲釋的姊妹花Emma和Yuli。(美聯社)

以色列及哈馬斯的臨時停火協議於當地時間周二早上屆滿前，有份斡旋的卡塔爾宣布以哈同意延長停火兩天。據報哈馬斯期間會再釋放20名人質，以方則將讓約50名巴人女囚犯重獲自由。至於周一雙方第四輪互換人員行動，哈馬斯釋放了11名持雙重國籍的以色列人，當中包括一對年僅3歲的孖女。另有獲釋人質憶述被挾持50天的苦況。

在原定停火期限屆滿前，卡塔爾宣布以哈同意延長協議兩天，美國對此表示歡迎，總統拜登稱臨時停火令大量人道援助得以進入加沙，感謝以總理內塔尼亞胡，以及參與斡旋的卡塔爾和埃及，強調會努力令所有人質獲釋。聯合國秘書長古特雷斯亦歡迎延長停火，形容是在戰爭黑暗中見到一絲人性和希望，但認為停火多2日，不足以滿足加沙全部人道需要。以國防部長加蘭特向以軍部隊發表演說，指以軍將於停火結束後採取更強力行動，並預期哈馬斯重整旗鼓後，行動將更有準備。

至於哈馬斯周一晚釋放的第四批人質，全部擁有雙重國籍，包括法國籍3人、德國籍2人及阿根廷籍6人，大部分是兒童，由國際紅十字會移交以軍護送至以國醫院。獲釋者包括3歲孖女Emma Aloni Cunio和Yuli Aloni Cunio，以及其母親Sharon。姊妹花跟父母，以及到訪的阿姨及5歲表姐，於上月哈馬斯突襲以南時被擄走。據報當日他們聽到區內響起警報，已立即躲入屋內安全室。然而哈馬斯其後闖入放火燒屋，濃煙從門罅湧入，最終6人全被擄走。目前除孖女的爸爸外，其餘5人已獲釋。目前尚有逾170名人質在哈馬斯手上。以色列則在第四輪行動中，釋放33名巴人囚犯，包括3名女囚和30名未成年囚犯。

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人質︰麵包充飢膠椅當床

美聯社報道，連日來獲釋的人質大多數仍留醫，大部分人情況穩定。有部分家屬透露被擄親人遭遇，以色列女子拉維夫(Merav Raviv)3名親人於上周五獲釋，分別是9歲男童，以及他的54歲媽媽和78歲外婆。據稱，3婆孫被挾持期間不定時獲發食物，幾乎只吃飯和麵包，其中媽媽及外婆在50日內瘦了約7公斤；他們只能睡由3張塑椅拼成的「床」上，有時要等幾個小時才能使用洗手間。

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