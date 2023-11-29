3歲孖女獲釋 以哈延長停火兩日

以色列及哈馬斯的臨時停火協議於當地時間周二早上屆滿前，有份斡旋的卡塔爾宣布以哈同意延長停火兩天。據報哈馬斯期間會再釋放20名人質，以方則將讓約50名巴人女囚犯重獲自由。至於周一雙方第四輪互換人員行動，哈馬斯釋放了11名持雙重國籍的以色列人，當中包括一對年僅3歲的孖女。另有獲釋人質憶述被挾持50天的苦況。

在原定停火期限屆滿前，卡塔爾宣布以哈同意延長協議兩天，美國對此表示歡迎，總統拜登稱臨時停火令大量人道援助得以進入加沙，感謝以總理內塔尼亞胡，以及參與斡旋的卡塔爾和埃及，強調會努力令所有人質獲釋。聯合國秘書長古特雷斯亦歡迎延長停火，形容是在戰爭黑暗中見到一絲人性和希望，但認為停火多2日，不足以滿足加沙全部人道需要。以國防部長加蘭特向以軍部隊發表演說，指以軍將於停火結束後採取更強力行動，並預期哈馬斯重整旗鼓後，行動將更有準備。