3歲男童遭虐打致死　19歲保母判監13年　陪審團倡移至「開放式監獄」遭反對

一名英國3歲男孩，被19歲的保母和其男友毆打虐待，最後不幸去世，原本法院判處兩人各需服13年及15年的有期徒刑，不過近期陪審團認定，保母可以被判定為危險程度最低的D級，轉移到開放式監獄，讓被害男童家屬相當氣憤。

移送開放式監獄遭受害家屬反對

該名3歲男童萊恩（Ryan），因為母親艾米·漢考克斯（Amy Hancox）年僅21歲，還同時患有憂鬱症，難以與兒子相處，因此以每周20英鎊（約200元港幣）的報酬，在2008年將兒子託付給19歲的凱莉·博林 （Kayley Boleyn）照顧。

隨後凱莉將男童帶回家照顧，不過與她同住的，還有25歲的男友克里斯托弗·泰勒（Christopher Taylor），他有毒癮、酗酒、暴力傾向，在短短一個月內，萊恩被兩人毆打了70多次，身上出現大大小小的傷口，最後於同年12月24日被送往醫院救治，經過38個小時的搶救後宣告不治。

根據法醫驗屍結果，萊恩在生前的幾個小時內，頭部遭到至少十次的擊打，傷害的力道與被汽車正面撞上無異，道致他腦出血，發生心臟驟停的現象。

原先伍爾弗漢普頓皇家法院的陪審團裁定，凱莉與泰勒殺害萊恩罪證確鑿，判決凱莉要服13年有期徒刑，泰勒則是15年，不過去年10月舉行假釋聽證會時，陪審團卻判定，凱莉的危險程度，是英國罪犯分類A～D四種類中，最低的D類，因此建議轉移到開放式監獄。

這樣的決定引起了男童家屬和外界不滿，他們認為，凱莉在年僅19歲時，就可以對一個毫無還手能力的3歲幼童做出如此殘忍的事，移送開放式監獄的決定太過輕率，最後司法部動用司法部長的權力，將凱莉繼續留在封閉監獄，至於泰勒目前仍在監獄服刑，尚未被提交給假釋委員會進行聽證會。

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