3男遊墨西哥衝浪 疑被土匪轟頭槍殺遭棄屍井底

出去玩沒想到變成冰冷遺體！墨西哥一處深井發現三具頭部中彈的男性遺體，身分確定是來自澳洲的兄弟檔及美國友人。警方猜測，他們可能在抵禦搶匪時慘遭槍殺棄屍。

15米深井中驚見3男屍

據外媒綜合報導，墨西哥北部下加利福尼亞州（Baja California）第三大城恩森那達（Ensenada）一處懸崖邊的15公尺深的井中，發現3具男屍。檢察官形容，頭部都有明顯槍傷，且屍體呈現「嚴重腐爛」。相關單位花了超過20小時，才將所有屍體吊出來。

恩森那達是知名觀光小鎮，3名死者身分依序為澳洲伯恩兄弟檔，33歲的卡勒（Callum Robinson）、30歲的傑克（Jake Robinson）及美國友人30歲的羅德（Jack Carter Rhoad）。

《衛報》稱，澳洲兄弟檔父母接獲消息，悲傷趕赴墨西哥認屍，已確定身分為自己的孩子們。

3人在旅途中遭遇搶匪集團

據悉，3人在4月27日前往恩森那達衝浪後就人間蒸發，因未如期住進預定的民宿，被通報失蹤。當地檢察總長安德拉德（María Elena Andrade Ramírez）在記者會上表示，「他們之所以受到襲擊，並不是因為他們是遊客，搶匪目的是偷他們的車輛。」

檢調猜測，3人在旅途中遭遇搶匪集團，對方想偷車跟零件及輪胎，遭遇頑強抵抗後掏槍殺人滅口，後棄屍丟入井中。

警方在該口井附近發現了廢棄的帳篷、一輛被燒毀的白色皮卡車，還有一台與3人有關的手機。官員提到，其實井裡還有第4具屍體，但遭遺棄在裡面的時間更長，已排除與此案的關係。