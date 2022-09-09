3萬年前石器時代骸骨缺左腳 推測屬人類最早截肢手術 專家解釋高難度何在(多圖)

在印尼婆羅洲洞穴發現的3萬1,000年前石器時代人類骸骨，沒有左腳。(美聯社)

《自然》期刊(Nature)於周三發表的最新研究發現，於印尼婆羅洲(Borneo)發現的一具3萬1,000年前石器時代人類骸骨沒有左腳，因切口整齊，沒感染跡象，推測屬於人類最早的截肢手術。這項發現不僅顛覆考古學家認知，也改寫醫學歷史，原來石器時代已有截肢這種複雜的醫學技術。

綜合美國有線電視新聞網絡(CNN)、美聯社報道，澳洲及印尼考古學家2020年在印尼婆羅洲東部加里曼丹省(Kalimantan)一處洞穴發現一具3萬1,000年前的年輕人骸骨，特別之處是沒有左小腿和左腳掌，身體其餘部分完整。

骨頭切口完整沒感染 推測屬截肢

領導研究的澳洲格里菲斯大學(Griffith University)考古學家馬洛尼(Tim Maloney)指出，遺骸剩下的左腿部分呈現乾淨、斜面、已癒合的切口，且骨頭沒有感染跡象。他解釋，如果是被鱷魚等動物咬斷腿部，骨頭通常會有感染跡象，再者這些骨頭也沒有粉碎性骨折跡象，因此也排除在意外中斷腿的可能性。

經檢查後，研究員推測死者少年時期就被小心翼翼地截肢，之後存活了6至9年，直到19至21歲時，因為不明原因死亡。