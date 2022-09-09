3萬年前石器時代骸骨缺左腳 推測屬人類最早截肢手術 專家解釋高難度何在(多圖)

《自然》期刊(Nature)於周三發表的最新研究發現，於印尼婆羅洲(Borneo)發現的一具3萬1,000年前石器時代人類骸骨沒有左腳，因切口整齊，沒感染跡象，推測屬於人類最早的截肢手術。這項發現不僅顛覆考古學家認知，也改寫醫學歷史，原來石器時代已有截肢這種複雜的醫學技術。
綜合美國有線電視新聞網絡(CNN)、美聯社報道，澳洲及印尼考古學家2020年在印尼婆羅洲東部加里曼丹省(Kalimantan)一處洞穴發現一具3萬1,000年前的年輕人骸骨，特別之處是沒有左小腿和左腳掌，身體其餘部分完整。
骨頭切口完整沒感染 推測屬截肢
領導研究的澳洲格里菲斯大學(Griffith University)考古學家馬洛尼(Tim Maloney)指出，遺骸剩下的左腿部分呈現乾淨、斜面、已癒合的切口，且骨頭沒有感染跡象。他解釋，如果是被鱷魚等動物咬斷腿部，骨頭通常會有感染跡象，再者這些骨頭也沒有粉碎性骨折跡象，因此也排除在意外中斷腿的可能性。
經檢查後，研究員推測死者少年時期就被小心翼翼地截肢，之後存活了6至9年，直到19至21歲時，因為不明原因死亡。
這項發現讓科學家相當驚奇，因為過去專家大多認為，一直要到1萬年前農業出現、人類開始定居、人類社會模式出現重大轉型，才有截肢等需要專業知識的手術。目前已知人類史上最早的截肢手術是約7000年前現今的法國，一名年長農民的左前臂被切除。
此外，截肢直到100年前才成為西方醫學的常規手術，在抗生素發明之前，許多人在截肢手術中喪命。
石器時代人類可進行複雜手術
研究指出，執行手術的醫生必須對解剖學、肌肉、血管系統有相當詳細的知識，以避免患者在手術期間大量失血或受感染，術後護理也非常重要，必須定期清理及消毒。這項新發現反映遠古時代的醫生懂得如何使用藥物令手術不會導致患者失血過多或受感染。研究員不清楚他們用甚麼工具截肢，以及如何避免傷口感染，推測可能用尖銳的石頭，區內的部分植物有藥用價值，可以用來製藥。
證明遠古人類懂得守望相助
馬洛尼形容，這項新發現「改寫了人類醫學認知和發展的歷史」。而最令人驚嘆的是，這是「真實且直接」的考古證據，證明了當時人類有守望相助的觀念，且有高度的社會關懷意識，尤其死者截肢後還能在婆羅洲山區存活多年，實在不易，期間需要旁人大量協助及照顧。