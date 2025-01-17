3階段執行 先休戰6周 以哈終達成停火協議

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯周三終達成停火協議，持續15個月的加沙戰事可望平息。協議將分3階段執行，首階段雙方將於周日(19日)起停火6周，以軍將撤出加沙人口密集區。美國總統拜登表示，達成協議是美國努力斡旋的成果，期望以巴實現永久和平。以總理內塔尼亞胡感謝拜登與特朗普協助推動停火。在北京，外交部表示，中方歡迎達成加沙停火協議，期望協議有效執行。
以色列、哈馬斯與負起斡旋重任的美國、卡塔爾等多方，連日在多哈談判，卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德周三宣布，以哈終達成停火協議。對此，哈馬斯感謝各方協調，形容是同敵人戰鬥多時的里程碑。加沙多地數以千計民眾得知消息後湧上街頭慶祝。在南部重鎮汗尤尼斯，人群在喇叭聲中歡呼，揮舞著巴勒斯坦旗幟，跳舞慶祝。一名帶著5個孩子流離失所的母親說：「我很高興，哭了，這是喜極而泣。」在以色列特拉維夫，人質的親友也上街慶祝，稱「對於這能將親人帶回家的協議，感到無比喜悅與解脫」。
釋放人質
對加沙增人道援助
拜登表示，談判過程極為艱巨，達成停火協議，有望結束近15個月的加沙戰事，讓人質與家人團聚；又指去年5月底已制定停火方案，在中東局勢變化下，這是美方一直堅持並費盡心思斡旋所取得的外交成果。拜登說，與候任總統特朗普立場一致，將由下任政府執行停火條款。
協議分3階段執行，首階段停火6周，33名以色列人質將獲釋，包括婦孺和50歲以上男性，包括兩名美國人，以方將釋放1,000名巴人囚犯作為交換。以軍將逐步從加沙人口密集地區撤離，並撤走部分在加沙南部與埃及接壤「費城走廊」的軍隊，讓加沙居民重返家園。此外停火首日起，每天將有600輛載運人道援助物資的貨車進入加沙，還會向居民發放20萬個帳篷和6萬套組合屋等。
6周停火期間，以哈將商討第二階段停火安排，包括實現永久停火、以軍全面撤出加沙、釋放餘下人質等，若談判超出6周，會繼續停火。最後階段則會商討重建加沙及哈馬斯交還人質遺骸等。
哈馬斯前年10月7日突襲以色列南部一個音樂節，殺害約1,200人，擄走逾250名人質。以色列隨即大舉反擊，雙方在加沙交戰至今15個月，逾4.6萬巴人死亡，逾11萬人受傷。聯合國估計加沙230萬人口，約九成流離失所，以方則指400名軍人在加沙陣亡。