3階段執行 先休戰6周 以哈終達成停火協議

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯周三終達成停火協議，持續15個月的加沙戰事可望平息。協議將分3階段執行，首階段雙方將於周日(19日)起停火6周，以軍將撤出加沙人口密集區。美國總統拜登表示，達成協議是美國努力斡旋的成果，期望以巴實現永久和平。以總理內塔尼亞胡感謝拜登與特朗普協助推動停火。在北京，外交部表示，中方歡迎達成加沙停火協議，期望協議有效執行。

以色列、哈馬斯與負起斡旋重任的美國、卡塔爾等多方，連日在多哈談判，卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德周三宣布，以哈終達成停火協議。對此，哈馬斯感謝各方協調，形容是同敵人戰鬥多時的里程碑。加沙多地數以千計民眾得知消息後湧上街頭慶祝。在南部重鎮汗尤尼斯，人群在喇叭聲中歡呼，揮舞著巴勒斯坦旗幟，跳舞慶祝。一名帶著5個孩子流離失所的母親說：「我很高興，哭了，這是喜極而泣。」在以色列特拉維夫，人質的親友也上街慶祝，稱「對於這能將親人帶回家的協議，感到無比喜悅與解脫」。