30年最大規模 八成班次取消 英鐵路今起大罷工

英國面臨30年來最大規模鐵路罷工，逾5萬名鐵路人員，將於當地時間周二起間歇性罷工，抗議加薪幅度追不上高通脹，以及裁減人手等安排，預計近80%列車服務將受影響，上班繁忙時間恐致大混亂。工會警告罷工將會升級，並可能持續至聖誕。

英國廣播公司(BBC)報道，4萬名鐵路人員將於周二、周四及周六罷工，而一萬名倫敦地鐵人員則會於周二罷工。受影響的包括英格蘭、蘇格蘭及威爾斯幾乎所有路線，全國每日2萬班次的列車，屆時將減至約4,500班。在非罷工日的列車服務，預料亦會因上班人手減少而受影響。

參與罷工包括車長、維修、訊號人員，以至負責保安及餐飲服務的僱員。發動罷工的工會RMT表示，與國營「鐵路網」(Network Rail)公司去年12月談判時，當地零售物價指數(RPI)通脹已達7.1%，但公司提出的加薪幅度卻「遠低於此」。英國《每日電訊報》稱公司提出初步加薪2%，再視乎營運情況再加薪1%；而分析預期，英國通脹將於今秋惡化至11%。

此外，公司擬裁減2,500名維修人員，以助達成未來兩年節省20億英鎊成本目標，被RMT批評會影響列車安全。工會並指政府削減對運輸系統約40億鎊資助，是引發今次勞資爭端的「源頭」。

儘管其他鐵路公司如蘇格蘭ScotRail員工沒有罷工，但其依賴「鐵路網」的訊號及路軌維修服務，故在RMT罷工期間，有90%班次需取消。

政府被指故意「火上加油」

當局呼籲民眾減少出行，並建議民眾改用單車上班。令人關注的是，多項大型活動包括音樂節及板球賽等，以及高中學生的期終試，均會在鐵路大罷工期間舉行。

運輸大臣夏博思(Grant Shapps)批評鐵路大罷工「沒必要」，斥工會在「懲罰數以百萬計無辜民眾」。在野工黨指責保守黨政府拒絕與鐵路公司及工人談判，是故意「火上加油」(pouring petrol on the fire)來分散注意力，緩和近期的執政壓力；夏博思反斥有關指控「瘋狂」。