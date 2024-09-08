30歲女被禁錮4年變實驗性奴 嘴巴淪為「一個洞」牙齒全失兼無唇

女事主4年來受盡摧殘，據報牙齒及咀唇全失，且貌如50歲。(互聯網)

波蘭發生恐怖禁錮案，一名30多歲女子在交友app認識一名35歲男子後跟對方交往，沒料之後陷入無盡噩夢，被禁錮在簡陋穀倉內整整4年，日前被救出時據報牙齒全部拔光、嘴角被割掉，令嘴巴如同一個洞，相信是經歷了一場殘忍的「性奴實驗」。

禁室培慾案｜30歲女事主交友app認識男疑犯

外媒報道，該名30多歲女事主Malgorzata，於2019年1月透過交友app結識疑犯Mateusz Jach後，被禁錮在位於波蘭西部Glogow村落一間沒水、沒暖氣及廁所的穀倉內。

據報女事主不斷遭受性侵犯及折磨，期間曾經多次被送往醫院求醫，當中於2021年誕下嬰兒，嬰兒隨即被安排由別人領養，其他狀況包括手臂及腿部骨折等，懷疑女事主因太驚慌而沒有向他人透露案情。