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國際
2024-09-08 19:02:48

30歲女被禁錮4年變實驗性奴 嘴巴淪為「一個洞」牙齒全失兼無唇

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女事主4年來受盡摧殘，據報牙齒及咀唇全失，且貌如50歲。(互聯網)

女事主4年來受盡摧殘，據報牙齒及咀唇全失，且貌如50歲。(互聯網)

波蘭發生恐怖禁錮案，一名30多歲女子在交友app認識一名35歲男子後跟對方交往，沒料之後陷入無盡噩夢，被禁錮在簡陋穀倉內整整4年，日前被救出時據報牙齒全部拔光、嘴角被割掉，令嘴巴如同一個洞，相信是經歷了一場殘忍的「性奴實驗」。

禁室培慾案｜30歲女事主交友app認識男疑犯

外媒報道，該名30多歲女事主Malgorzata，於2019年1月透過交友app結識疑犯Mateusz Jach後，被禁錮在位於波蘭西部Glogow村落一間沒水、沒暖氣及廁所的穀倉內。

據報女事主不斷遭受性侵犯及折磨，期間曾經多次被送往醫院求醫，當中於2021年誕下嬰兒，嬰兒隨即被安排由別人領養，其他狀況包括手臂及腿部骨折等，懷疑女事主因太驚慌而沒有向他人透露案情。

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女事主4年來受盡摧殘，據報牙齒及咀唇全失，且貌如50歲。(互聯網) 女事主4年來受盡摧殘，據報牙齒及咀唇全失，且貌如50歲。(互聯網) 涉案男子被捕。(互聯網) 案發現場。(互聯網) 女事主4年來受盡摧殘，據報牙齒及咀唇全失，且貌如50歲。(互聯網)

禁室培慾案｜女事主因傷勢太重 終向病友透露情況

及至早前她再一次入院，據報當時其面部嚴重受傷、亦有指她肩膀脫臼，最因忍受不了已向其他病人透露自身情況，院方其後報警，警方終在上周救出女事主。

禁室培慾案｜30歲女事主遭摧殘似50歲

報道指，女事主獲救時遍體鱗傷，身上臉上都是傷痕，更恐怖的是醫生發現她牙齒以及咀唇均全失，狀況駭人，而本來30多歲的她已衰老得如50歲。

禁室培慾案｜疑犯父母及鄰居 對案件毫不知情

據稱現場距疑犯Jach父母寓所非常近，而周遭也有鄰居，但父母稱從來不知兒子竟然禁錮了一名女子，對此震驚不已。鄰居則指向來認為Jach是「怪人」，但從來沒有聽到怪聲從他家傳出，而且又望不到屋內，故對案件毫不知情。Jach已被捕，面臨最高25年監禁。案件被外界與奧地利2008年「禁室培慾案」相提並論。

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