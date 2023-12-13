30歲男打噴嚏捏鼻閉嘴 竟氣管撕裂成全球首例

不少人在公眾地方想打噴嚏時，都會強忍，但原來隨時危及生命。一名年約30多歲男子駕車時欲打噴嚏，他捏鼻閉嘴強忍，結果令氣管撕裂，個案在《英國醫學期刊》發表，屬全球首宗因捏鼻閉嘴強忍噴嚏而導致自發性氣管穿孔病例，報告建議大眾不要這樣做。

《英國醫學期刊》本月刊登該案例報告，指這名30多歲男子本身有過敏性鼻炎，繫上安全帶的他在駕車途中突想打噴嚏，但當他捏鼻閉嘴強忍下來後，頸部隨即劇烈疼痛，他即時到急症室，醫生檢查後發現，他頸部兩側腫脹，活動困難，但男子沒有任何呼吸、發聲或吞嚥困難問題。