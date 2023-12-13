30歲男打噴嚏捏鼻閉嘴 竟氣管撕裂成全球首例

不少人在公眾地方想打噴嚏時，都會強忍，但原來隨時危及生命。一名年約30多歲男子駕車時欲打噴嚏，他捏鼻閉嘴強忍，結果令氣管撕裂，個案在《英國醫學期刊》發表，屬全球首宗因捏鼻閉嘴強忍噴嚏而導致自發性氣管穿孔病例，報告建議大眾不要這樣做。
《英國醫學期刊》本月刊登該案例報告，指這名30多歲男子本身有過敏性鼻炎，繫上安全帶的他在駕車途中突想打噴嚏，但當他捏鼻閉嘴強忍下來後，頸部隨即劇烈疼痛，他即時到急症室，醫生檢查後發現，他頸部兩側腫脹，活動困難，但男子沒有任何呼吸、發聲或吞嚥困難問題。
不用做手術 兩周禁劇烈運動 5周後癒合
經過X光檢查及電腦掃描後發現，男子的第三和第四節頸椎之間有一處2毫米乘2毫米乘5毫米的氣管撕裂，還有縱膈腔氣腫和頸部手術性肺氣腫，所幸不危及生命，亦不用做手術。男子留院觀察48小時後出院，醫生提醒他兩周內不要有任何劇烈運動。他5周後再接受檢查，顯示氣管撕裂已完全癒合。
上呼吸道產生壓力 超過打噴嚏20倍以上
報告指，醫療團隊懷疑男子捏鼻和閉嘴強忍噴嚏時，氣管內壓力迅速增大所致，若打噴嚏時嘴和鼻也緊閉，上呼吸道產生的壓力可能會超過打噴嚏時產生壓力的20倍以上，報告建議大眾不要閉嘴捏鼻子來抑制噴嚏，因這可能會導致氣管穿孔。