30歲零266日高齡 葡萄牙鄉村狗獲健力士認證為最長壽狗狗(有片)

出生時逃過活埋一劫的葡萄牙農村狗狗博比(Bobi)，本月1日年屆30歲零266日，獲健力士世界紀錄認證為在世最高齡狗狗，更是有紀錄以來最長壽「狗瑞」。 健力士周四表示，美國23歲芝娃娃斯皮克(Spike)兩周前才獲認證為在世最長壽狗狗，但紀錄很快就被博比打破。雄性的博比是純種阿蘭多獒犬(Rafeiro do Alentejo)，屬於一種保護牲畜的工作犬，平均壽命12歲至14歲。截至本周三，博比已高齡30歲零266日，牠一直都在葡萄牙雷里亞(Leiria)的鄉村小鎮Conqueiros，和科斯塔(Costa)一家一起生活，早年在當地獸醫機構完成登記，確認出生日期為1992年5月11日。

生存顯奇蹟 博比在科斯塔家存放木材的倉庫出生，從出生時險些丟命、到現在成為全球最長壽狗狗，牠的故事堪稱奇蹟。38歲的主人科斯塔(Leonel Costa)說，他8歲那年，父親是名獵人，家裡養了許多狗，但因為飼養的動物太多，父親決定不再留下新出生的4隻小狗，而當時老一輩的做法就是把牠們埋進坑洞裡焗死。 這窩小狗出生的第二天，科斯塔的父母趁著母狗不在、匆忙帶走小狗，卻沒發現遺漏了一隻。科斯塔與兄弟難過之餘，也注意到狗媽媽不停走進倉庫，於是尾隨查看，便發現藏身木頭之間、逃過一劫的博比，此後牠成了家中一員。