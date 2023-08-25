30秒垂直急降逾8000呎 普里戈津墜機身亡惹揣測

俄羅斯僱傭兵華格納集團62歲創辦人普里戈津(Yevgeny Prigozhin)，突傳在莫斯科北部墜機身亡消息。普里戈津名下私人飛機，於當地時間周三在莫斯科北部墜毀。俄方指除普里戈津外，機上另外9人亦罹難，包括6名華格納中尉。普里戈津月前發動兵變事敗，之後獲撤叛國罪一度流亡白俄羅斯，出事前兩日才發片展示身在非洲招兵買馬，其突然身亡惹各方猜測。美國總統拜登對事件「不感意外」(not surprised)，並暗示與俄總統普京有關。

涉事私人飛機據報由首都莫斯科飛往聖彼得堡，起飛後不足半小時在特維爾州(Tver)村落Kuzhenkino墜毀。根據航班追蹤網站FlightRadar24，飛機原在2.8萬呎高空平穩飛行，之後「突垂直下降」，30秒內急降逾8,000呎。另有片段可見飛機墜毀前機頭幾近直插地面，最終猛烈爆炸。機上載有3名機員、普里戈津及6名華格納中尉。俄官方稱已尋回全數10具遺體。有俄媒指普里戈津的手機亦在現場檢獲，各遺體則燒至焦黑須驗DNA。克里姆林宮發言人稱總統普京已得悉事件，並已採取必要措施；俄聯邦調查委員會就事件展開調查。華格納亦宣布普里戈津遇難，形容他是英雄和愛國者，聲言是死於背叛俄羅斯者手上。拜登回應事件時表示「我不清楚事件真相，但不感意外」。他被問到普京須否負責時，稱「俄國所發生的事，普京不是幕後推手的並不多」。拜登上月曾在芬蘭開玩笑警告普里戈津，兵變失敗後要小心行事。

分析︰飛機疑在半空爆炸斷翼

美聯社分析墜機片段後，認為飛機曾在半空爆炸，似少了機翼；有俄媒懷疑飛機曾遭地對空導彈擊中，但目擊者說看不見飛彈，天空亦無飛彈飛過痕跡，有猜測指機上或有炸彈。新華社記者、《環球》雜誌前副總編輯劉洪的微信公眾號「牛彈琴」則分析涉事飛機墜毀各種原因，包括機件故障、天氣問題、機上有人內訌、烏克蘭為同胞報仇、美國想嫁禍他人、俄當局欲免除後患、俄軍內有人想報復普里戈津曾猛烈抨擊高層，以及普里戈津「金蟬脫殼」假死等。涉事飛機屬萊格賽600型(Embraer Legacy 600)，由巴西航空工業公司(Embraer)製造，公司稱遵守國際制裁令，19年起無再為其提供維修。據報同款噴射機安全紀錄良好，逾20年只發生一次事故。

普里戈津早在上世紀九十年代認識普京。他由擺攤賣熱狗起家，81年因搶劫襲擊判囚12年，出獄後在聖彼得堡經營餐廳，當時普京是該市副市長。普里戈津藉與普京關係漸成飲食大亨，曾為俄政府供應膳食，被稱「普京大廚」。2014年他創立華格納，曾助俄軍吞併克里米亞，亦參與敘利亞和非洲多場武裝衝突。華格納在去年起爆發的俄烏戰事擔任要角，美方估計集團曾有約5萬人在烏作戰，包括1萬名僱傭兵及4萬徵召的囚犯。普里戈津年初曾斥俄國防部企圖竊取華格納戰功，並抱怨未獲足夠彈藥；6月他號召兵變，率僱傭兵向莫斯科推進，直到距莫斯科200公里處才停止。普京初時斥普里戈津是叛徒，但之後撤銷刑事指控。普里戈津期間獲居中斡旋的白俄收留，據報亦會間中返俄。他周一在Telegram發布兵變事敗以來首段影片，稱要「解放非洲」，兩日後卻墜機身亡。