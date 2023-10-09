32年主僕情｜菲傭罹患乳癌 新加坡女僱主自掏腰包17萬助度難關

新加坡一名65歲女僱主得知有家工作32年的55歲菲律賓女傭罹患第二期乳癌後，自掏腰包出超過3萬新加坡元（約17萬港元），協助她度過難關。(網上圖片)

新加坡一名65歲女僱主得知有家工作32年的55歲菲律賓女傭罹患第二期乳癌後，自掏腰包出超過3萬新加坡元（約17萬港元），協助她度過難關。

女僱主符銘容的女傭朱迪斯，今年5月胸口不知何故開始疼痛，起初以為是肌肉拉傷不以為意，直到有一天洗澡時發覺右胸有硬塊，符銘容立刻陪同女傭到醫院檢查，醫生診斷女傭患上第二期乳腺癌，7月需動手術切除右胸，以及進行16次化療，目前已經完成3次。

由於新加坡醫療系統較為完善，符銘容一家建議朱迪斯在新加坡接受治療，並儘自己所能承擔醫療費用。由於女傭為外籍人士，保險只涵蓋住院和手術費用，一家人自掏腰包出超過3萬新加坡元。符銘容稱若女傭日後需要服藥和覆診，想必也是一筆不小的費用，目前只能盡全力想辦法應付。

續約兩年報恩 「能遇上這樣的僱主是我的福氣」

符銘容又表示，於1991年聘請朱迪斯至今，考慮到有32年主僕情誼，加上自己6年前亦曾患乳癌，故義不容辭幫助對方，「由於經歷了同樣的事情，看見女傭對抗病魔很是心痛，希望她能早日康復」。她表示朱迪斯平日非常能幹，把一家人照顧妥當，兩個兒子和她的關係也非常親近。

朱迪斯則稱，僱主平日待她極好，儘管合約下月到期，她也計劃續約兩年，留下來打工報恩，「能遇上這樣的僱主是我的福氣」。