32歲女每日一場全馬 連續跑107日破世績！究竟點做到？ 背後原因好有愛

馬拉松距離多少？全馬的話是42.195公里，跑一次全馬需要大量體力，如果一日跑一場全馬，跑足107日，相信要「超人」才可應付。澳洲一位32歲「女超人」就以此成績，創出女性連續跑馬拉松的健力士世界紀錄，但她尚未罷休，勢要跑夠150日全馬才滿足，而背後有一個非常要意思的原因，驅使她「喪跑」。 默里巴特利特(Erchana Murray-Bartlett)今年8月從澳洲最北的約克角半島(Cape York)起步，展開「由頭到腳2022」(Tip to Toe 2022)計畫，跑至最南的墨爾本港。直至本月3日，連續107日、日跑一個全馬距離的她，已達成打破世界紀錄的目標，在終點線與父母慶祝。

馬拉松｜想用「好紀錄」抗衡澳洲動物瀕危「壞紀錄」 默里巴特利特受訪時透露破世界紀錄的用意——喚起世人對澳洲本土瀕危動物的關注。她慨嘆澳洲擁有全球最具代表性的野生環境，然而生物多樣性的折損也名列世界前矛，目前有近500種原生動物位處瀕危名單，而數目較2016年上升8%。她認為人類可以選擇是否讓動物絕種，冀促使當局作出正確決策，「所以我是為了原生動物，以及牠們稱之為家的野生土地發聲而跑，「我想用一個好的世界紀錄(女性連續跑馬拉松)，來抗衡一個壞的世界紀錄(澳洲大量物種滅絕)」，同時也為野生動物籌款，目前已籌得約5萬澳元(約26.4萬港元)。 默里巴特利特是營養學碩士，也是一位有10年年資的精英跑手，但每日跑一場馬拉松仍然是極大挑戰，除了每日要吸收5,000卡熱量維持體力，她直言由背、臀、腿及腳掌都均疼痛，「坦白講，我已筋疲力竭……上周日我打破紀錄時也有覺得情緒上也疲憊不堪——但目前的挑戰是繼續下去，我期待看看身體能否撐過去」。