32歲女醫生邁亞密失蹤 翌日被發現全裸陳屍商店凍櫃

一名來自尼加拉瓜的32歲麻醉科醫生海倫（Helen Massiell Garah Sanchez），日前被發現陳屍於美國佛羅里達州邁亞密一間平價商店的凍櫃。邁亞密警察局表示，當地時間12月14日上午8時左右接獲員工報案，指稱在店內發現一名女死者。
根據《紐約郵報》（New York Post）報道，從《CBS》取得的調度員音檔顯示，該名員工向警方表示，海倫被發現時全身赤裸。調度員透過警用無線電通報：「報案者在店內凍櫃發現一名裸體女性。」警方確認死者身份為32歲的海倫，遺體位於步入式凍櫃中。
死因仍在調查中
邁亞密警察局向《紐約郵報》表示，目前未發現犯罪證據，閉路電視錄影畫面也未顯示任何異常情況，但死亡案件仍在調查中。警方尚未說明海倫的死亡原因，案發具體情況仍未明。
據悉，海倫是1名擁有2個孩子的母親，在尼加拉瓜執業，專門從事先天性心臟病治療，致力於為兒童帶來希望和治癒。親友為其在GoFundMe平台發布募款資訊，稱「在這場悲劇意外發生時人在國外」，「她的同理心、專業技能與拯救年輕生命的使命，定義了她的職業與人格特質」。該募款活動旨在籌措費用，將她的遺體運回尼加拉瓜舉行葬禮。海倫2名子女，目前仍留在尼加拉瓜，孩子們「是她的世界中心」。
由於該起命案發生在連鎖平價商店內，讓當地人心惶惶，居民Margarita Puig向記者表示：「老實說，我完全被震撼了。」她補充道：「我無法相信在平價商店發現屍體。」該公司尚未回應《紐約郵報》。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章