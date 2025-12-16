32歲女醫生邁亞密失蹤 翌日被發現全裸陳屍商店凍櫃

一名來自尼加拉瓜的32歲麻醉科醫生海倫（Helen Massiell Garah Sanchez），日前被發現陳屍於美國佛羅里達州邁亞密一間平價商店的凍櫃。邁亞密警察局表示，當地時間12月14日上午8時左右接獲員工報案，指稱在店內發現一名女死者。

根據《紐約郵報》（New York Post）報道，從《CBS》取得的調度員音檔顯示，該名員工向警方表示，海倫被發現時全身赤裸。調度員透過警用無線電通報：「報案者在店內凍櫃發現一名裸體女性。」警方確認死者身份為32歲的海倫，遺體位於步入式凍櫃中。