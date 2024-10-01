32歲男峇里島旅館離奇暴斃 出事前曾要求換房

英國一名32歲男子，入住印尼峇里島一間旅館期間，突然要求職員換房。職員安排翌日換房，詎料男子就在提出換房當晚，在房間內離奇死亡。

英媒報道，來自英格蘭的男事主入住印尼峇里島巴東縣(Badung Regency)一間旅館，他於9月26日通知同樣住在該旅館的朋友，他感到不適，並在晚上向職員要求換房。

前台職員憶述，當晚男事主向她提出換房，她答應他翌晨換房，他便回到本來的房間，之後再無出現；並指在當日下午，事主的朋友曾向旅館經理發訊息，要求查看事主狀態。