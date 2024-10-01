32歲男峇里島旅館離奇暴斃 出事前曾要求換房

英國一名32歲男子，入住印尼峇里島一間旅館期間，突然要求職員換房。職員安排翌日換房，詎料男子就在提出換房當晚，在房間內離奇死亡。
英媒報道，來自英格蘭的男事主入住印尼峇里島巴東縣(Badung Regency)一間旅館，他於9月26日通知同樣住在該旅館的朋友，他感到不適，並在晚上向職員要求換房。
前台職員憶述，當晚男事主向她提出換房，她答應他翌晨換房，他便回到本來的房間，之後再無出現；並指在當日下午，事主的朋友曾向旅館經理發訊息，要求查看事主狀態。
至翌日早上，一名女清潔工準備在男事主換房後，打掃他本來的房間，但直至中午卻仍未見他退房，敲了幾次門亦無人應門，有報道指女清潔工於是通知其他職員，結果酒店職員進入男事主房間後，驚見他已經死亡。
離奇暴斃｜清潔女工感不妥 撥開窗簾驚見遺體
但也有報道稱，女清潔工懷疑房內出事，從外撥開房間的窗簾查看，赫見事主面部朝下的伏屍在房內。
警方調查後，指房內並無暴力痕跡，但發現多種藥物及保健品，相信男事主出事前生病，但驗屍以確定死因。有報道稱，男事主是跟多名朋友一起前往峇里。
事件疑雲陣陣，惹網民猜疑，有人不解稱為何事主的朋友自己不去查看事主，有人認為警方應深入調查事件。