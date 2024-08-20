33歲婦做肚腩拉皮手術 痛到叫醫生「殺咗我」聽到皮膚如烤肉炙燒

英國一名現年33歲婦人，據報因子宮內膜異位症而須服食類固醇，導致食慾大增、體重增至逾330磅。她於2021年赴土耳其接受縮胃手術後，效果良好，整個人瘦了很多，但腹部皮膚鬆弛，大量贅肉日日不斷摩擦又產生臭味，令她苦不堪言。她遂決定再去土耳其一趟，接受腹部拉皮手術兼隆胸，沒料今次的經驗成為她一生揮之不去的噩夢。 育有4名孩子的女事主Sara早前接受英國ITV訪問，表示她研究了17個月後，終選好土耳其一間公司，並於2023年2月飛往當地安塔利亞(Antalya)接受索價1.4萬鎊(約14.1萬港元)的腹部拉皮及隆胸手術。

整形失敗｜醒來痛極「叫醫生殺了我」 Sara表示，當她手術後醒來，感到劇痛不已，「我記得醒來時被護士包圍，我說『殺了我，叫他們(醫生)殺了我。我忍受不了，你必須叫他們』」。她說，「我從未經歷過(這痛楚)，我想死，我應付不了這種痛」。在醒來約1小時後，她發現自己的胸部「完全變成紫色」。

整形失敗｜身體有啡色液體流出 Sara在之後9天仍持續感到不適，並出現另一次驚嚇狀況，「我丈夫在酒店浴室為我換繃帶時，我身體有啡色液體流出」，「他們(整形醫生)說我只需3日便可(恢復)安坐在泳池邊，但實情是我在酒店房裡腐爛，像被人宰割完一樣」。

由於傷口無法愈合，醫生決定為她進行第二次手術。但手術並非在醫院進行，而是在類似美容院的地方，而且只是局部麻醉。 整形失敗｜「他開始燒我 我聽到皮膚發出嘶嘶聲」 Sara憶述她當時清醒著，讓醫生切除壞死的腹部皮膚，「有人遞給他一個燃燒的工具，他開始燒我……我聽到皮膚發出『嘶嘶聲』，感到自己著火了」。她猶有餘悸稱，這可怕一幕「將在我餘生每天、每晚困擾著我」。 整形失敗｜被切掉太多皮膚 最終Sara還是飛回英國，並立即入院看急症。醫生檢查後給出駭人診斷，指Sara不單出現抗藥性感染，而土耳其的醫生更切除了她太多皮膚，導致她之後要從腿上移植皮膚來填補；醫生又指她右邊的乳房已經「壞死」。

整形失敗｜再也無法面對自己 最終既痛楚又動彈不得的她留院了8周，接受了10次保命及修補手術。她慨嘆，目前無法面對自己的身體，抗拒得不想洗澡，又發噩夢「夢見自己在醫院被殺，被鮮血淹沒」，指事件改變了她的人生，「我本來非常自信又剛強，現已變得甚麼都害怕」。