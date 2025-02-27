33歲移英港人開車撞斃單車漢 判囚兩年釘牌6載 自稱駕駛經驗不足

英國廣播公司（BBC）報道，33歲被告溫朗（譯音，英文名為Long Wan）報稱住在倫敦Ash Grove，任職教師。2023年9月29日，被告駕駛私家車由曼徹斯特前往錫菲，途至Rivelin Valley Road時逆線行駛，撞到55歲的單車使用者鮑爾（Richard Bower），鮑爾重傷送院，三星期後不治。警方落案起訴，被告承認一項危險駕駛導致他人死亡罪。

倫敦任職教師 移英後才買車

檢察官指被告來自香港，移英後不久買了一輛萬事得（Mazda）私家車，自認駕駛經驗不足。據被告指他當時正按照限速40英里的標準行駛，但在轉彎時失控，導致車輛偏離原線。事故調查報告無法確定當時車速，但結論是即使以60英里時速行駛，仍然可安全通過該彎道，因此駕駛者的失誤無法單純歸咎於車速。有證人作供時表示，死者出事時穿上反光衣及有佩戴頭盔，但被告逆線行駛，令死者毫無機會閃避。

轉彎時失控偏離原線

法官認為，車速並不是「真正問題」，而是被告毫無注意力。法官於宣判時稱，被告的惡劣駕駛行為，奪走了一位男士的生命，他原本可與已婚34年的退休妻子共度餘生，考慮到被告品行良好，法院最終判處入獄兩年，並吊銷其駕駛執照六年。刑滿出獄後，他須重新通過延長版駕駛測試，方可再次駕駛。辯方律師表示，被告為事件深感懊悔，向死者家人衷心道歉。

