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國際
2023-10-08 02:02:21

34歲中國遊客泰國客死異鄉 布吉島五星級酒店墮樓身亡

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中國女遊客在泰國布吉酒店墮樓身亡，當地警方已展開調查，墮樓原因未明。

十一國慶連假長達8天，不少民眾都選擇到海外旅遊。不過，泰國日前卻傳出一名中國女遊客從觀光勝地布吉島(Phuket)一間五星級酒店的10樓墮樓死亡。

陸媒《紅星新聞》報道，10月6日，泰國布吉府卡隆(Karon)警察局獲報稱一名外國遊客從某間酒店的10樓墮樓。警察和法醫趕到現場後，確認死者為一名34歲中國籍女性，死者於本月2日持觀光簽證入境泰國，警方目前正就其死因展開調查，墮樓原因未明。

網民聯想到曼谷商場槍擊案

據事發酒店的員工表示，死者獨自一人出示其駕駛執照，入住該酒店10樓的1040號房，法醫和警方已到現場取證，死者遺體亦已被送到附近醫院進行驗屍。消息經陸媒報道後，不少網民隨即聯想到日前曼谷知名商場Siam Paragon發生槍擊案，導致一名中國遊客中彈身亡。有網民認為，泰國旅遊業恐受到重創。亦有很多網民留言表示：「泰國旅遊業要徹底完蛋了」、「誰還敢去泰國」、「怎麼都是大陸遊客出事」、「最近泰國真夠亂的」。然而也有網友指出，每個國家都會發生墮樓事件。

另外，據《The Phuket News》消息稱，一名35歲突尼西亞男子接受了警方問話，他表示，他與死者為情侶關係。當日他們在酒店的餐廳用餐，當時喝了酒，之後他們回到房間，死者情緒變得激動，有輕生的念頭，但被他阻止。約一小時後，死者再度跑到露台試圖輕生。該男子表示，他當時設法捉住死者的腿，但最終乏力，目前警方仍在詳細調查案情。

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