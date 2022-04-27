34萬Tesla豪撞1500萬飛機　網民料「智慧召喚」未能感應(有片)

Tesla 的「智慧召喚模式」(Summon Mode)讓車主可以在65米內透過手機APP和GPS定位，讓車子自動開到身邊，T車獨特功能多多，難怪令不少人趨之若鶩。不過汽車始終是大型機械，使用時應當小心謹慎，美國一名Tesla Model Y車主日前在華盛頓一個機場，就使用了這項智慧召喚模式，結果部車撼埋一架價值約200萬美元(約1,500萬港元) 的私人飛機。

綜合Moto1.com及Autobodynews.com等網媒報道，這部Model Y的車主日前在Spokane International Airport參加一個航空展覽時，在停機坪使用最新的智慧召喚模式功能，詎料車子直接撼埋正停泊的一架私人飛機。

網上影片顯示，Model Y緩慢地駛向這架飛機，並撞向機尾，飛機還被推動旋轉了90度。幸好這起事故未造成任何人員傷亡。

報道指，這架遭撞的飛機是由西銳飛機工業公司(Cirrus Aircraft)製造，號稱最便宜的私人單引擎飛機，入門級售價由196萬美元(約1,530萬港元)起，而根據香港Tesla官網， Model Y的售價則由約34萬港元起。