35歲男照顧好友5歲女兒　18年後娶為妻子(有片)

日本一名53歲男子與24歲女子結婚，近30歲的年齡差距引發關注。男子近日在電視台節目中透露，妻子其實是好友的女兒，18年前，好友還拜託他照顧當時年僅5歲的女兒。令網民大呼驚奇。

綜合報道，這對新婚夫婦來自香川縣丸龜市，丈夫經營酒吧，妻子為全職主婦，早前參加朝日電視台綜藝節目《新婚夫妻有請登場》(新婚さんいらっしゃい！)，分享他們兩人相識的經過，和甜蜜的生活。這段緣分可追溯至18年前，男方的好友有事外出，將其年僅5歲的女兒拜託給當時35歲的他照顧。妻子僅帶著模糊記：「曾在遊樂設施裡玩耍」，而男子則笑說：「那時就想，她長大後應該會是個可愛的女孩。」不過他強調，當時只是把對方視為朋友的孩子看待。