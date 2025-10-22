35歲男照顧好友5歲女兒　18年後娶為妻子(有片)

日本一名53歲男子與24歲女子結婚，近30歲的年齡差距引發關注。男子近日在電視台節目中透露，妻子其實是好友的女兒，18年前，好友還拜託他照顧當時年僅5歲的女兒。令網民大呼驚奇。
綜合報道，這對新婚夫婦來自香川縣丸龜市，丈夫經營酒吧，妻子為全職主婦，早前參加朝日電視台綜藝節目《新婚夫妻有請登場》(新婚さんいらっしゃい！)，分享他們兩人相識的經過，和甜蜜的生活。這段緣分可追溯至18年前，男方的好友有事外出，將其年僅5歲的女兒拜託給當時35歲的他照顧。妻子僅帶著模糊記：「曾在遊樂設施裡玩耍」，而男子則笑說：「那時就想，她長大後應該會是個可愛的女孩。」不過他強調，當時只是把對方視為朋友的孩子看待。
男方就婚前未正式拜會女方父母感後悔
直至15年後，女方長大開始在母親經營的酒吧幫忙，由於男方同是經營酒吧，連同母親一起，3人經常相約一同小酌，9個月之後，有天說好一起去看電影，女方母親因為有要事，就讓兩人單獨去看電影、吃燒肉，自此漸生情愫，主動出擊則是女方，兩人向女方母親告知戀情時，雖然勉強接受兩人交往，但仍堅決反對他們結婚，交往1年後，男方還是決定求婚，並想正式與女方的父母相見，但女方不同意，兩人便在今年1月1日登記結婚，男子坦言：「如果我是她的父親，絕對無法原諒這件事，也想藉這個機會向他道歉」，同時對於沒見到女方父母親之前就結婚這件事相當後悔。
