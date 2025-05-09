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國際
2025-05-09 16:00:00

35萬隻雞餓到互啄啃食　動保痛心進行人道毀滅(慎入/有片)

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35萬隻雞餓到互啄啃食，動保痛心進行人道毀滅。(IG)

35萬隻雞餓到互啄啃食，動保痛心進行人道毀滅。(IG)

南非當地一間家禽公司因為沒有足夠的資金飼養雞，導致數十萬隻雞餓到「互啄啃食」。而雖然當地動物福利組織連日已經拯救了近50萬隻雞隻，但最終仍被迫要為35萬隻雞進行安樂死。

綜合報道，南非當地一間擁有3,000員工的家禽公司Daybreak Foods，因為資金不足導致未能買飼料餵飼雞隻，將多個家禽養殖場荒廢不管，涉及逾85萬隻雞。南非防止虐待動物協會(NSPCA)表示，他們於上周三(430)接獲通報得知情況嚴峻，1日派出75名人員前往該公司幾個荒廢的養殖場搶救雞隻，當時已發現雞隻已有至少一個星期沒有進食，導致出現大規模互相啃食的情況，即使連日盡力救出50萬隻雞，安置於其他農場，仍無奈要對另外35萬隻無法康復的雞進行人道毀滅，行動持續至周一(5)

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動保無奈要對另外35萬隻無法康復的雞進行人道毀滅，行動持續至周一(5日)。(IG) 動保無奈要對另外35萬隻無法康復的雞進行人道毀滅，行動持續至周一(5日)。(IG)

公司被指對危機置之不理 NSPCA將提告

NSPCA指出，現場傳出惡臭令人難受，瘦骨嶙峋的雞擠在一起，場景令人心痛，大規模撲殺對員工造成極大心理壓力，並痛心說「我們去那裡不是為了拯救生命；我們去那裡是為了結束苦難。這讓我們每個人都心碎。」協會補充，雞隻已超過一星期沒有進食，批評Daybreak Foods沒有承擔責任，選擇對危機置之不理，承諾將以動物保護法向該公司提出法律訴訟，追究其遺棄動物的責任。南非政府則表示，正與該公司高層磋商其財政困難問題。至於Daybreak Foods則聲稱，他們已經盡最大努力減少動物的痛苦。

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警告：影片或會令人情緒不安

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