35萬隻雞餓到互啄啃食　動保痛心進行人道毀滅(慎入/有片)

南非當地一間家禽公司因為沒有足夠的資金飼養雞，導致數十萬隻雞餓到「互啄啃食」。而雖然當地動物福利組織連日已經拯救了近50萬隻雞隻，但最終仍被迫要為35萬隻雞進行安樂死。

綜合報道，南非當地一間擁有3,000員工的家禽公司Daybreak Foods，因為資金不足導致未能買飼料餵飼雞隻，將多個家禽養殖場荒廢不管，涉及逾85萬隻雞。南非防止虐待動物協會(NSPCA)表示，他們於上周三(4月30日)接獲通報得知情況嚴峻，1日派出75名人員前往該公司幾個荒廢的養殖場搶救雞隻，當時已發現雞隻已有至少一個星期沒有進食，導致出現大規模互相啃食的情況，即使連日盡力救出50萬隻雞，安置於其他農場，仍無奈要對另外35萬隻無法康復的雞進行人道毀滅，行動持續至周一(5日)。