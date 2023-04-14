350磅男用肚腩襲擊5呎高嬌小女友 判囚3年

英國一名重350磅男子涉嫌襲擊身型跟他相距甚遠、身高約5呎的女友，日前被判囚3年。女友供稱他曾以肚腩把她壓倒在地上，令她動彈不得，幾乎窒息。

案發在去年8月，控方指當日40歲男被告梅連(Sean Mellin)與32歲女友瑪斯丹(Charlotte Marsden)，下榻於大曼徹斯特Bolton一間酒店5晚，以在房中飲酒及吸毒，期間二人發生爭拗。瑪斯丹稱，當晚梅連雙手抓向她頸部，並用手指壓著她鼻孔，「我以為我會死，我跟他柔聲說話才令他冷靜。但我當入廁所(因被勒頸)嘔吐時，梅連指她弄虛作假，再對她連環出手，包括扯她頭髮、踢她面部及把她的頭撞向牆壁多次，之後用腹部把她壓在地上。瑪斯丹憶述被壓住時難以呼吸，腦海閃過死在房裡的畫面，「他說像怪物、就像惡魔，眼中已無理性」。