350磅男用肚腩襲擊5呎高嬌小女友 判囚3年

英國一名重350磅男子涉嫌襲擊身型跟他相距甚遠、身高約5呎的女友，日前被判囚3年。女友供稱他曾以肚腩把她壓倒在地上，令她動彈不得，幾乎窒息。
案發在去年8月，控方指當日40歲男被告梅連(Sean Mellin)與32歲女友瑪斯丹(Charlotte Marsden)，下榻於大曼徹斯特Bolton一間酒店5晚，以在房中飲酒及吸毒，期間二人發生爭拗。瑪斯丹稱，當晚梅連雙手抓向她頸部，並用手指壓著她鼻孔，「我以為我會死，我跟他柔聲說話才令他冷靜。但我當入廁所(因被勒頸)嘔吐時，梅連指她弄虛作假，再對她連環出手，包括扯她頭髮、踢她面部及把她的頭撞向牆壁多次，之後用腹部把她壓在地上。瑪斯丹憶述被壓住時難以呼吸，腦海閃過死在房裡的畫面，「他說像怪物、就像惡魔，眼中已無理性」。
僅圍毛巾 趁男友睡著逃出酒店
據報二人在2020年封城時認識，起初梅連「看來是個好男人」，但不久變臉，封城限制令關係更加緊張，「我認識他時我30歲，我當時很脆弱並患有飲食失調，生活一團糟。他會欺凌負和貶低我，因我缺乏自信，他又常直認在外面亂搞關係。但當我漸漸變得自信，他知道我在試圖離開他，就變得比以往更加憤怒。」
當晚梅連壓著瑪斯丹時，警告她不准離開他，她假意答應後，半夜趁他睡著時，僅圍著毛巾逃出酒店房報警。驗傷報告指她背部、頸喉、腿部、耳朵及面部均有傷勢。除被判囚外，梅連亦終身被禁止接近瑪斯丹及她的姊妹。