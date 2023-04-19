36歲男遊波蘭脫衣舞夜店 個半鐘被灌22杯烈酒 監生「飲死」財物盡失

波蘭有脫衣舞孃夜店淪為殺人黑店，涉嫌向遊客灌酒至不省人事後，掠走財物，一名36歲英國男遊客遭連灌22杯(shot)烈酒後死亡。當地警方近日拘捕7人，而他們來看一個有組織罪犯集團，曾多次以同樣手法行劫。

灌酒行劫｜事主酒精中毒亡 遭掠逾4000元現金

案發在2017年，36歲英國遊客科克斯(Mark Cocks)被一名朋友勸誘至波蘭第二大城市克拉科夫(Krakow)一間脫衣舞孃酒吧「Wild Night」。酒吧讓他們免費入場，更提供獨立房間供他們耍樂，科克斯沒料該處就是他葬身之地。

據報科克斯本身已飲醉，抵達Wild Night後在下午4時28分至6時08分，即90分鐘內，被人連灌22杯烈酒。科克斯曾拒絕再飲，但被無視。最終科克斯昏迷不醒，其後證實死於酒精中毒，身上2,200波蘭幣(約4,080港元)被掠走。