36歲男遊波蘭脫衣舞夜店 個半鐘被灌22杯烈酒 監生「飲死」財物盡失

波蘭有脫衣舞孃夜店淪為殺人黑店，涉嫌向遊客灌酒至不省人事後，掠走財物，一名36歲英國男遊客遭連灌22杯(shot)烈酒後死亡。當地警方近日拘捕7人，而他們來看一個有組織罪犯集團，曾多次以同樣手法行劫。
灌酒行劫｜事主酒精中毒亡 遭掠逾4000元現金
案發在2017年，36歲英國遊客科克斯(Mark Cocks)被一名朋友勸誘至波蘭第二大城市克拉科夫(Krakow)一間脫衣舞孃酒吧「Wild Night」。酒吧讓他們免費入場，更提供獨立房間供他們耍樂，科克斯沒料該處就是他葬身之地。
據報科克斯本身已飲醉，抵達Wild Night後在下午4時28分至6時08分，即90分鐘內，被人連灌22杯烈酒。科克斯曾拒絕再飲，但被無視。最終科克斯昏迷不醒，其後證實死於酒精中毒，身上2,200波蘭幣(約4,080港元)被掠走。
灌酒行劫｜土耳其男被灌5杯酒後死亡
當局接獲多名民眾報案指被灌酒搶劫後，於去年查封Wild Night及全國另外20間夜店。據報一名土耳其男子同樣在2018年在當地另一城市弗羅次瓦夫(Wrocław)一脫衣舞孃酒吧，於20分鐘內被灌5杯酒後死亡，閉路電視片段可見一名脫衣舞孃把兩杯酒倒入其口。另有一名蘇格蘭男子在克拉科夫一酒吧喝啤酒醉倒，醒來後發現信用卡被刷近1,000美元(約7,800港元)。
波蘭中央警察調查局(CBSP)表示，多宗手法類似的案件相信跟同一個有組織犯罪集團有關，隨灌酒搶錢外，部分受害人甚至被說服借錢來「還債」給詐騙者。警方在各夜店搜出大量現金、電腦及手機等物品，已對該組織提出逾700項刑事指控，目前有58人被列為疑犯，而科克斯一案則有7人被捕。