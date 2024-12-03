37年後又被拍到「戴三文魚屍帽」殺人鯨也趕潮流？動物專家拆解詭異行為

美國一名攝影師近日在華盛頓州西南部一處海灣，捕捉到一條殺人鯨戴著奇怪頭飾游弋的畫面，細看之下，原來殺人鯨頭上正頂著一條三文魚屍體，舉動詭異、令人驚訝。專家指，上一次有人目擊殺人鯨「戴三文魚屍帽」，已是37年前。
怪異行為在殺人鯨之間傳開去
《紐約郵報》報道，事發於10月25日，地點是華盛頓州西南部皮熱海灣(Puget Sound)，從照片可見，殺人鯨浮出水面，將三文魚屍體頂在頭部靠近氣孔的位置。動物保育組織「野生殺人鯨」(Wild Orca)的科學與研究主任賈爾斯(Deborah Giles)表示，在1980年代，也有民眾在皮熱海灣目睹一條雌性殺人鯨頂著一條三文魚屍，「這種行為像野火一樣，在殺人鯨群中傳開去」。
像時尚潮流一樣
賈爾斯指，當年那條雌性殺人鯨戴上三文魚帽後，在接著的5至6星期裡，牠的親友以及另外兩個殺人鯨群便紛紛模仿，「但就像今年的蝴蝶結時裝潮流一樣，來得快，消失也快」。
專家拆解
研究員根據殺人鯨的相關目擊報告推測，因為魚類數量過剩，「戴三文魚屍帽」可能在殺人鯨群中再度流行。
研究員羅斯(Naomi Rose)則指，追隨潮流是殺人鯨的天性，尤其是年幼殺人鯨，這樣做一些無聊的事，可讓自己開心。