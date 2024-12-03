37年後又被拍到「戴三文魚屍帽」殺人鯨也趕潮流？動物專家拆解詭異行為

攝影師拍攝到殺人鯨頭上頂著三文魚屍體，行為怪異。(互聯網)

美國一名攝影師近日在華盛頓州西南部一處海灣，捕捉到一條殺人鯨戴著奇怪頭飾游弋的畫面，細看之下，原來殺人鯨頭上正頂著一條三文魚屍體，舉動詭異、令人驚訝。專家指，上一次有人目擊殺人鯨「戴三文魚屍帽」，已是37年前。

怪異行為在殺人鯨之間傳開去

《紐約郵報》報道，事發於10月25日，地點是華盛頓州西南部皮熱海灣(Puget Sound)，從照片可見，殺人鯨浮出水面，將三文魚屍體頂在頭部靠近氣孔的位置。動物保育組織「野生殺人鯨」(Wild Orca)的科學與研究主任賈爾斯(Deborah Giles)表示，在1980年代，也有民眾在皮熱海灣目睹一條雌性殺人鯨頂著一條三文魚屍，「這種行為像野火一樣，在殺人鯨群中傳開去」。