37歲女無讀大學做「鏟屎官」年賺155萬(有片)

俗語「行行出狀元」，無論是幹哪一行，只要熱愛工作，就能做出優異的成績。美國一名37歲女子Erica Krupin沒有大學學歷，於高中畢業後曾嘗試多種職業，後來她藉著「幫狗鏟屎」創業，並註冊了公司，讓她年收入成功超過20萬美元(逾155萬港元)，預計今年年收還可突破25萬美元(逾194萬港元)

綜合報道，Erica曾嘗試多種工作，包括高爾夫球場調酒師、美容師等等。直到6年前，她創立了「Kroopin's Poopin Scoopin」公司，成為一家位於美國五大湖地區密歇根州的狗糞清理公司。起初，Erica只將「鏟屎」當作副業，但在某天早上，她一邊喝著咖啡，一邊看著自己的愛犬「Java」蹲在後院上廁所，才使她靈機一動，她說：「我願意花錢請人來清理狗大便，這樣我就不用每天都這麼做了」。Erica總共花費1,000美元(約7,800港元)購買鏟子、垃圾袋、手套、消毒劑、貨運拖車等工具，加上公司登記、商業保險、設置網站等，最終於2018年8月正式創立公司。