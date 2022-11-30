37歲歌手結婚當晚睡夢中猝逝 甜蜜共舞慘成最後片段 遺孀淚崩︰我受不了

美國一名37歲唱作男歌手，上周六與摯愛交換終生矢志不渝的誓詞，決心在往後日子不離不棄，相依相伴。婚禮別樹一格，選在一處遠離塵囂的農場舉行，還搭建小舞台由好友演唱贈興，現場下著雨，一對新人徐徐起舞，一切都那麼美好。可惜在數小時後，甜蜜片段竟淪為永遠的錐心之痛，男歌手在當晚睡夢中猝逝，本來期待一起欣賞婚禮照片的新娘子，人生由天堂直墮地獄，本來要揀選的甜蜜婚照，如今頓變愛郎出殯下葬的衣服，她淚訴「我受不了」。

居於俄克拉荷馬州的唱作歌手Jake Flint，上周六在州內塔爾薩市(Tulsa)附近一個偏遠農場，給兼新娘子Brenda帶來一個既甜蜜又獨特的婚禮，一對新人及在場賓客及表演者，都沒料到二人會在數小時候陰陽永隔。