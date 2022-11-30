37歲歌手結婚當晚睡夢中猝逝 甜蜜共舞慘成最後片段 遺孀淚崩︰我受不了

美國一名37歲唱作男歌手，上周六與摯愛交換終生矢志不渝的誓詞，決心在往後日子不離不棄，相依相伴。婚禮別樹一格，選在一處遠離塵囂的農場舉行，還搭建小舞台由好友演唱贈興，現場下著雨，一對新人徐徐起舞，一切都那麼美好。可惜在數小時後，甜蜜片段竟淪為永遠的錐心之痛，男歌手在當晚睡夢中猝逝，本來期待一起欣賞婚禮照片的新娘子，人生由天堂直墮地獄，本來要揀選的甜蜜婚照，如今頓變愛郎出殯下葬的衣服，她淚訴「我受不了」。
居於俄克拉荷馬州的唱作歌手Jake Flint，上周六在州內塔爾薩市(Tulsa)附近一個偏遠農場，給兼新娘子Brenda帶來一個既甜蜜又獨特的婚禮，一對新人及在場賓客及表演者，都沒料到二人會在數小時候陰陽永隔。
睡夢中猝死｜新婚妻貼甜蜜共舞片段 悲嘆︰我不明白
Brenda周二社交平台悲痛宣布丈夫死訊，「我的心已逝去，真的很需要他回來。我已承受不了，我需要他」，聞者心酸。Brenda並寫道︰「我們本應在一起欣賞婚禮照片，但如今我卻要揀選丈夫下葬時穿的衣服。人們不會知道有多痛。」Brenda在另一貼文公開當日二人甜蜜共舞的片段(https://www.facebook.com/1295502881/videos/4989810367788613/)，並寫道︰「我不明白」，教人心碎。Jake的死因尚待驗屍確定。
在婚禮上獻唱的一人樂隊Mike Hosty憶述︰「當晚下著雨，但他一早租了一個巨型帳篷……他們在泥地上鋪了厚厚地氈，然後放了兩大塊厚木——那就是我的舞台。Jake問我︰『那對你來說可以嗎？』我說︰『Jake，完全沒問題。』無論是木頭或在大卡車我也可以閃耀。」這是他跟新郎的最後對話。Mike Hosty慨嘆，「我的老舊小卡車上還黏著(農場)泥土……那是一場很有趣的婚禮，但最終卻悲劇收場。」