38歲女歌手演唱會表演空中飛人 割傷面部血流如注 歌名被指不吉利(有片)

德國38歲著名女歌手Helene Fischer周日晚在演唱會上，表演高難度的空中飛人時出意外，頭部撞向吊架，導致面部被割傷，頓時血流如注，演唱會被迫腰斬。諷刺的是，事發時她正在獻唱名為《傷口》(Wounds)的歌曲。

演唱會在漢諾威(Hannover)舉行，當時Helene Fischer唱至《傷口》的尾段，由舞蹈員從台上合力拋上離地數米的空中鞦韆，由鞦韆上的男空中飛人抱住。她之後一個翻身，翻上鞦韆座位，然後放手下墮，再由倒吊的男空中飛人捉住她雙手。儘管全套動作完成，然而Helene Fischer在下墮時疑太靠近鞦韆，導致面部撞到鞦韆座位，受傷流血。