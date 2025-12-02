38米高空中餐廳故障　一家四口用餐被困3小時游繩回地面(有片)

印度喀拉拉邦一間懸掛在38米高空的「空中餐廳」傳出事故，由於起重機液壓系統故障，餐廳餐桌無法從空中降下，導致一家四口被困在高空中數小時，才被消防人員救出。

綜合報道，空中餐廳是由Southern Skies Aerodynamic經營，能夠俯瞰伊杜吉縣如風景畫的Anachal村莊。事發於上周五(11月28日)下午約1時半，31歲男子Mohammed Safwan，帶同26歲妻子和兩名分別3歲和6歲的子女，到餐廳體驗用餐，餐廳由起重機吊到38米高空，中途卻因起重機液壓系統故障，無法將餐廳降下，一家四口及28歲侍應Haripriya合共5人被困半空。最終要由海岸地區的消防與救援服務部門出動救援。