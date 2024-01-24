熱門搜尋:
垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 香港足球 機管局債券 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 深圳Costco 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 山姆超市 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-01-24 13:00:00

39歲英國女子參加老爺喪禮　上台致悼詞當場倒地猝死

分享：

39歲的女子莎拉·海利（Sarah Healey）當天和另一半詹姆斯·韋斯特（James West）帶著三名子女前往老爺的喪禮，她上台致悼詞時卻突然倒地。

死神接連造訪！一位年僅39歲的英國女子在老爺葬禮上致悼詞時突然倒地，心臟驟停猝死。她的三名子女全程目睹，一家人深受打擊。39歲的女子莎拉·海利（Sarah Healey）當天和另一半詹姆斯·韋斯特（James West）帶同三名子女前往外公的喪禮，她上台致悼詞時卻突然倒地。

Ad Block
心臟病｜保護心臟方法（am730製圖） 心臟病｜保護心臟方法（am730製圖） 心臟病｜保護心臟方法（am730製圖） 心臟病｜保護心臟方法（am730製圖） 心臟病｜保護心臟方法（am730製圖） 心臟病｜保護心臟方法（am730製圖） 心臟病｜保護心臟方法（am730製圖） 心臟病｜保護心臟方法（am730製圖） 心臟病｜保護心臟方法（am730製圖） 心臟病｜保護心臟方法（am730製圖） 心臟病｜保護心臟方法（am730製圖）

沒有任何心臟病史

據當地媒體報道，莎拉是一名護理師及藥師，後來專攻腫瘤學和癌症患者的治療。除此之外，她還發展美容事業，擁有一間自己的醫美診所。據莎拉的母親表示   ，她被認為是死於心律不整方面的問題，但莎拉並沒有任何心臟病史，因此家人都對她的突然去世感到相當震驚。尤其是詹姆斯，才剛失去父親，現在又痛失另一半；而莎拉的三名分別為 16 歲、7 歲和 6 歲的孩子也因為全程目擊媽媽倒地而受到不小的打擊。和莎拉感情相當好的妹妹崔莎·希利 (Trisha Healey)也表示，失去姐姐是她經歷過最痛苦的事。莎拉的父親戴夫補充說，他全心投入工作以走出失去女兒的悲痛，他還讀了關於突然失去親人和悲傷過程的大量文章。「我學到的最有價值的事情之一是，你可以嘗試做一些有價值的事情來紀念所愛的人，而不是陷入絕對的絕望。我認為這是相當重要的建議。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受