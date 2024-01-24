39歲英國女子參加老爺喪禮　上台致悼詞當場倒地猝死

沒有任何心臟病史

據當地媒體報道，莎拉是一名護理師及藥師，後來專攻腫瘤學和癌症患者的治療。除此之外，她還發展美容事業，擁有一間自己的醫美診所。據莎拉的母親表示 ，她被認為是死於心律不整方面的問題，但莎拉並沒有任何心臟病史，因此家人都對她的突然去世感到相當震驚。尤其是詹姆斯，才剛失去父親，現在又痛失另一半；而莎拉的三名分別為 16 歲、7 歲和 6 歲的孩子也因為全程目擊媽媽倒地而受到不小的打擊。和莎拉感情相當好的妹妹崔莎·希利 (Trisha Healey)也表示，失去姐姐是她經歷過最痛苦的事。莎拉的父親戴夫補充說，他全心投入工作以走出失去女兒的悲痛，他還讀了關於突然失去親人和悲傷過程的大量文章。「我學到的最有價值的事情之一是，你可以嘗試做一些有價值的事情來紀念所愛的人，而不是陷入絕對的絕望。我認為這是相當重要的建議。」