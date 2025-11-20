3I/ATLAS新照片公開　NASA：無證據證明為外星科技（有片）

美國太空總署（NASA）於11月19日發布了星際彗星3I/ATLAS的新照片，這是迄今為止科學家確認的第三顆來自太陽系外的天體訪客。照片中，這顆彗星呈現為一個明亮的光點，周圍環繞著模糊的氣體和塵埃光暈。而天文學家馬斯 (Gianluca Masi) 也於11月19日拍攝到了一張令人驚嘆的星際彗星3I/ATLAS（阿特拉斯）的照片。

3I/ATLAS彗星於今年7月首次被發現，立即引發科學家和天文愛好者的極大興趣，因為是難得機會能相對近距離觀測來自太陽系外的天體。這些新照片是NASA多艘太空船於9月下旬至10月中旬拍攝，當時這顆神秘彗星正掠過內太陽系。由於美國政府停擺導致NASA和其他聯邦機構工作暫停，這些照片直到現在才公諸於世。