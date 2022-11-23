4中國公民美國大麻農場內被殺　槍手疑與死者認識

4名中國公民周日（20日）在美國奧克拉荷馬州的一個大麻農場內被殺。而兇手Wu Chen在逃走至佛羅里達州後，周二（22日）落網。

傳媒報道，當地的警方在收到人質的求救電話後，前往距離奧克拉荷馬市55英里外的村莊，並發現多具屍體。警方表示，在周日下午5時45分進入該大麻製作場地時，場所仍有多名工人。警方又指，死者在被處決之前應該被安置在該物業已有一段時間。

奧克拉荷馬警方指，遇害的4名死者為3男1女，另外還有一名中國籍的傷者，被直昇機送到醫療治療，當局未有公布傷勢。而遇害人士的家人因為有「明顯的語言障礙」而未能作出通知。

兇手在邁亞密落網

警方又指，45歲的兇手Wu Chen在周二下午約5時，因為自動車牌識別系統追蹤到其位置，而2,400公里外的邁亞密海灘地區被拘捕。在被捕時未有發生意外，而男子將被控以殺人及蓄意開槍殺人的罪行，並引渡回奧克拉荷馬州。不過當局未有公布被捕男子的國籍。

當地警方表示，沒有證據案件屬隨機殺人，並相信槍手與受害人是認識。奧克拉荷馬警方回應傳媒就指，未知槍手與受害人是親屬還是同事關係，但相信他們之間是熟識的。

奧克拉荷馬州在2018年通過投票，容許當地的醫藥用大麻，故當地的大麻行業得到發展。而當地亦計劃再就大麻作娛樂使用立法，不過警方指，未知有關的大麻農場有沒有營運許可。