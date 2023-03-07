4名美國公民在墨西哥遭綁架　據報疑被標錯參(有片)

4名美國公民在墨西哥被槍擊及綁架，下落不明，美墨兩國政府正營救。美方指，4名美國人上周五(3日)駕車進入墨西哥北部、接壤德州的城市馬塔莫羅斯，期間被不明槍手開槍並擄走，造成一名墨西哥平民死亡。美國傳媒引述官員報道，4人到墨西哥接受醫療程序，相信被墨西哥販毒集團誤認為是海地毒販而被擄走。
綜合報道，4名美國人3日駕駛一輛白色SUV前往墨西哥旅行，並進行「醫療」， 越境抵達墨西哥塔毛利帕斯州的Matamoros不久，就遭到墨西哥毒梟綁架。報道引述美國官員透露，墨西哥毒梟疑似把4名美國人誤認為原本要綁架海的地毒品走私者，因而「標錯參」。調查人員目前尚未發現被綁美國公民有任何犯罪史，目前美墨政府正在針對此事件進行調查與救援。
2名美國公民據報到墨進行腹部除皺紋手術
有目擊者指出，美國人所駕駛的SUV汽車在十字路口被另外一輛汽車撞上，隨後傳出槍聲，網上影片顯示，幾名全副武裝的人走出，將SUV內的人拉上一輛白色農夫車的車斗。有人遭綁架美國公民其中一人的家屬表示，他的哥哥與兩位友人，陪同另一位友人去墨西哥進行腹部除皺紋手術，4人關係十分親密，所以一同輪流開車前往墨西哥。
美國駐墨西哥大使Ken Salazar周一(6日)在一份聲明中提到，4名美國人在槍口威脅下被綁架，一名無辜的墨西哥公民在襲擊中喪生，目前美國各司法機構正在與墨西哥單位合作尋找失蹤美國公民。由於美國德州有許多人會前往塔毛利帕斯州探親、看病或購物，美國國務院已警告美國公民，暫時不要前往塔毛利帕斯州。
Video: Eran ciudadanos Estadounidenses los cuatro hombres o cuerpos que los Sicarios estaban levantando en Matamoros, Tamaulipas tras balearlos, el FBI dice que los secuestraron, pero estas imágenes muestran algo más https://t.co/cTt9xWP1F0 pic.twitter.com/gxZCTnd1sf— Blog del Narco México (@blogdelnarcomex) March 6, 2023