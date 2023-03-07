4名美國公民在墨西哥遭綁架　據報疑被標錯參(有片)

4名美國公民在墨西哥被槍擊及綁架，下落不明，美墨兩國政府正營救。美方指，4名美國人上周五(3日)駕車進入墨西哥北部、接壤德州的城市馬塔莫羅斯，期間被不明槍手開槍並擄走，造成一名墨西哥平民死亡。美國傳媒引述官員報道，4人到墨西哥接受醫療程序，相信被墨西哥販毒集團誤認為是海地毒販而被擄走。

綜合報道，4名美國人3日駕駛一輛白色SUV前往墨西哥旅行，並進行「醫療」， 越境抵達墨西哥塔毛利帕斯州的Matamoros不久，就遭到墨西哥毒梟綁架。報道引述美國官員透露，墨西哥毒梟疑似把4名美國人誤認為原本要綁架海的地毒品走私者，因而「標錯參」。調查人員目前尚未發現被綁美國公民有任何犯罪史，目前美墨政府正在針對此事件進行調查與救援。