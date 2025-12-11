4日本高中生峇里島盜竊影片瘋傳　網民狠罵「恥辱」校方致歉(有片)

印尼峇里島近日傳出一宗涉及遊客的盜竊案，當地一間服飾店收舖點算時發現少了11件衣服，翻查CCTV後，揭發衣服原來是被4名同夥的日本遊客偷走，影片很快在日本網上迅速擴散，引發大批網恨批盜竊者是「國家之恥」。

綜合報道，事發於本月3日，網上CCTV片段顯示，3名男子在店內佯作挑選衣物，但不時左右張望，就趁無人注意時，迅速將衣服塞進各自的背包內，並互相掩護，接著一名同行的第四名男子也加入偷竊行列，同樣將商品悄悄放入口袋中，亦可清楚聽見他們以日語交談。