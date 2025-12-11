4日本高中生峇里島盜竊影片瘋傳　網民狠罵「恥辱」校方致歉(有片)

印尼峇里島近日傳出一宗涉及遊客的盜竊案，當地一間服飾店收舖點算時發現少了11件衣服，翻查CCTV後，揭發衣服原來是被4名同夥的日本遊客偷走，影片很快在日本網上迅速擴散，引發大批網恨批盜竊者是「國家之恥」。
綜合報道，事發於本月3日，網上CCTV片段顯示，3名男子在店內佯作挑選衣物，但不時左右張望，就趁無人注意時，迅速將衣服塞進各自的背包內，並互相掩護，接著一名同行的第四名男子也加入偷竊行列，同樣將商品悄悄放入口袋中，亦可清楚聽見他們以日語交談。
京都高中致歉 稱正調查事件
影片於本月6日在社群平台X上曝光，並在日本社群平台迅速擴散，許多網友對涉案者行為感到羞愧與憤怒，直指他們「丟盡國家顏面」，甚至形容這是「永久的恥辱」，更有網民認出片中4人為京都府一間高中的學生。京都府大谷初高中周一(8日)發表聲明，確認有學生參加遊學活動期間盜竊，就事件對受影響商店、當地社區及所有相關人士帶來不便和擔憂，深表歉意。校方正調查事件，尚未公佈對涉事學生的具體處罰措施。
峇里島媒體指出，日籍旅客涉及竊盜在峇里島相當罕見，但整體外國人相關犯罪問題正逐漸升溫。峇里島涉及外國人的犯罪案件一年內暴增16%，由2023年的194宗增至2024年的226宗。地方政府與觀光業者也坦言，這起事件再次敲響警鐘，顯示峇里島在觀光快速復甦之際，社會安全管理卻面臨更大挑戰。未來如何強化對旅客行為的規範與執法力道，在維持觀光吸引力的同時守住治安底線，將成為峇里島無法迴避的重要課題。
A shop owner in Bali, Indonesia discovered after the daily inventory that 11 clothing sets were missing. After checking the cameras, he noticed that a group of tourists from Japan were the ones who stole them, in a rare incident that may be the first of its kind.— News 24 (@News_2028) December 5, 2025
The video… pic.twitter.com/u3L4o5NLhO