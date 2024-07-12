4歲法虎犬搭機熱死　主人指控航空公司多次拒讓愛犬出籠

航空公司對寵物乘搭飛機政策不一，屢有傳出有寵物於乘搭飛機期間不幸死亡事件。美國一對夫婦因為搬屋，帶著3隻狗狗搭機從夏威夷飛往俄勒岡州展開新生活，但在機場等待登機期間，狗狗便已出現脫水身體不舒服等狀況，惟阿拉斯加航空(Alaska Airlines)多次以政策為由拒絕該狗狗出籠休息，最終4歲的法虎犬不幸熱死。
綜合報道，美國女子Angie Engelgau與丈夫Gary Engelgau於上月30日上午10時抵達檀香山機場準備搭機飛往俄勒岡州，當時氣溫約為攝氏27度，他們帶3隻愛犬通過安檢後，放回籠中，其中一隻狗狗、法虎犬Frank因為天氣炎熱不斷喘氣，出現不適狀態，Angie就去詢問機場人員是否能讓法蘭克從籠中出來，但機場人員卻不容許，因為寵物只能在寵物放鬆區(Pet Relief Area)才能被放出籠。Angie好不容易將Frank帶到寵物放鬆區，讓Frank喝水、休息及降溫，大概40分鐘後，Frank狀態稍有好轉，隨後Frank亦回籠裡，開始登機。
狗主：航空公司應該改變政策對狗狗更加友善
登機後，這對夫婦的狗狗跟他們都在客艙，但狗狗要留在籠裡面。Angie發現Frank再度出現不適反應，便詢問空中服務員能否讓Frank從籠內出來，但空服員拒絕，並強調根據阿拉斯加航空規定，寵物在登機區以及飛機滑行、起飛、降落期間都必須待在籠內。經過多次溝通後，Angie向空中服務員要求要一些冰塊幫Frank降溫，但為時已晚，Frank已經沒有反應、舌頭有點伸出，已沒有呼吸。Angie和Gary就帶著Frank的遺體和另外兩隻愛犬完成餘下5小時行程。
Angie和Gary事後表示，自己多次反映Frank身體不適，但無論在機場還是飛機上，工作人員只會不斷回答必須遵守規定，並認為航空公司應該改變政策，對狗狗更加友善。