4歲童向警員開真槍　稱「要救爸爸返嚟」(有片)

點錯餐或出錯餐時有發生，原本只是一樁小事，卻往往因為魯莽的舉動變成嚴重事件。美國一名父親因為在連鎖快餐店與職員發生誤會，竟然掏出手槍揮舞，令警員到場將他拘捕，但更令人驚訝的是，其4歲孩子竟然向警員開槍，因為「要救爸爸返嚟」，險令事件變成慘劇。

美國猶他州警方通報，今年2月，27歲男子Sadaat Johnson駕車載著2個孩子到Midvale的一間麥當勞點餐，因為點餐誤會而大發雷霆，掏出隨身的手槍向職員揮動。餐廳隨即報警，警方趕到現場後，要求Sadaat Johnson落車，他不服從，警員立刻將他拖出車外並壓制地上上鎖。其中一名警員注意到車內一名4歲小孩正持手槍對準警員，警員立刻出聲警告，接著槍聲響起，4歲小孩真的開了槍，慶幸沒有擊中警員。

團體質疑過度執法 警方公開影片

由於有團體質疑警方過度執法，猶他州鹽湖城警方公布當天的警員的隨身攝錄機影片。影片顯示，小孩開槍後，有警員提醒其他人「車內是小孩」，其他警員沒有開火還擊，之後將車內3歲與4歲的幼童帶落車，其中一個幼童更哭泣不止。

美國《霍士新聞》(Fox News)周三(20日)報道，警長Rosie Rivera狠批有家長竟然會縱容小孩持槍，還向警察開槍，他說：「警察的職責是服務與保護民眾，我們根本不會想到會有這種情況發生。」

目前Sadaat Johnson就襲警等罪名接受審訊，他的2名孩子已被安置。根據法院紀錄，開槍的4歲小孩表示，他開槍的目的是「要救爸爸返嚟」。