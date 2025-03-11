4歲童因雪糕被母親吃掉 報警斥「媽媽不聽話」翌日大團結結局（有片）

美國威斯康辛州日前發生一件特別的報案，一名4歲男童打911電話報警，氣憤地說媽媽把他的雪糕吃掉，應該要坐監。
據外媒報道，上周在威斯康辛州的芒特普萊森特鎮，警方接獲一通特別的報案。一名小男孩向警察表示，他的媽媽把他的雪糕吃掉，他覺得「媽媽太壞了，應該要坐監。」
曾表示媽媽應該要坐監
從錄音檔中可以聽到，這名4歲兒童對911調度員說：「我媽媽很不聽話」。
「好的，發生甚麼事了？」調度員詢問。 「來拘捕我媽媽」男孩回答。
這時，小男孩媽媽不顧兒子強烈反對，拿走了手機，並告訴調度員：「這個小伙子拿到了手機，他才四歲。」她告訴調度員，可能是因為自己吃掉兒子的雪糕，他才憤而報警。
警察翌日贈雪糕
基於流程，警察還是上門調查，證實了媽媽的說法，不過小男孩似乎已經冷靜下來，告訴警察他不想讓媽媽被抓去監獄，他只是想吃雪糕。警察們在第二天再度帶著雪糕上門拜訪，給小男孩一個驚喜。最後他們與這名4歲男童合照，為事件劃下完美的句點。
新聞曝光後，網友也覺得好笑。「雖然亂打911是不對的，但我只能說我可以理解」、「至少他知道怎麼向警察求救，也許有一天這能救別人一命！」、「我很高興警員可以與孩子們建立了積極的關係。」
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