4歲童因雪糕被母親吃掉 報警斥「媽媽不聽話」翌日大團結結局（有片）

4歲童因雪糕被母親吃報警斥「媽媽不聽話」翌日大團結結局（有片）。（Village Of Mount Pleasant Police Department）

美國威斯康辛州日前發生一件特別的報案，一名4歲男童打911電話報警，氣憤地說媽媽把他的雪糕吃掉，應該要坐監。

據外媒報道，上周在威斯康辛州的 芒特普萊森特鎮，警方接獲一通特別的報案。一名小男孩向警察表示，他的媽媽把他的雪糕吃掉，他覺得「媽媽太壞了，應該要坐監。 」

曾表示媽媽應該要坐監

從錄音檔中可以聽到，這名4歲兒童對911調度員說：「 我媽媽很不聽話」。