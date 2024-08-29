4歲童砸爛3500年珍稀陶罐當場嚇呆 博物館不追究 一個暖心舉動獲激讚

以色列一間博物館一個約3,500年歷史的珍稀陶罐，日前遭一名參觀的4歲男童弄倒砸爛。 CNN等媒體報道，事發於以色列海法(Haifa)的赫克特博物館(The Hecht Museum)，館方表示，該陶罐可追溯至公元前1,500至2,200年間的青銅器年代，被打破前因完整無缺而名列館內珍罕藏品。陶罐擺設在博物館入口處附近，沒放在玻璃展櫃內。 為何博物館不把藏品放進展櫃？ 博物館陳列展品時，遵從創辦人赫克特博士(Dr. Reuben Hecht)的想法，相信這種沒有隔閡、直接將文物展現人前的做法，能讓文物更具魅力。

男童父親嚇呆 男童父親說，兒子因為「好奇裡面裝甚麼東西」才輕輕一拉陶罐想看看，未料這樣就砸爛陶罐。當他看到兒子站在陶罐碎片旁，即時被「嚇到」，安撫完兒子後，他向館內保安員「自首」。

館方暖心舉動 館方表示，事發幾天後他們已邀請男童一家日後回來再參觀修好的陶罐，還會安排導賞。館方表示，修復陶罐的過程會公開，讓外界觀看。 博物館職員Lihi Laszlo說：「若是蓄意破壞展品，便會受到嚴厲處分，館方甚至會報警，但這次顯然不是。陶罐是不小心被一名來參觀的小孩摔破，處理自然有別。」館方委託一位文物保護專家修復陶罐，並承諾「在短時間內」讓陶罐重新展出。

男童父親表示抱歉 男童父親表示，等看到陶罐修好後他們才會「如釋重負」，但仍感到抱歉，畢竟修好後已不再是以前那個陶罐。館方指，只要情況許可，展品仍會以不放在玻璃櫃內的方式展出，不受這次意外影響。 為何陶罐屬珍稀藏品？ 該陶罐的年份早於《聖經》中大衛王與所羅門王時期，估計當年用於盛載酒、橄欖油等日常用品，是地中海東岸迦南(Canaan)地區的特色古代物品。館方指出，類似器皿在考古出土時多半呈破損或不完整狀態，因此這原本完好的陶罐更顯得珍稀。