熱門搜尋:
TVB MC 社內相親 台灣大選 姜濤 叱咤2023 朗然 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 年少日記 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-11-28 04:31:53
日報

4歲美以雙國籍女童獲釋 以哈研延長停火期限

分享：
以巴局勢

一名於首日獲釋的以色列女子(右)，在以國一醫療中心與家人團聚，其12歲女兒亦獲釋。(美聯社)

以色列及哈馬斯臨時停火協議，周一踏入最後一天，截至本港時間昨晚11時，預料會展開第四輪人員互換，哈馬斯並尋求再放人，以延長停火期限，斡旋的美國、埃及和卡塔爾人員稱料可達協議。在哈馬斯周日的第三輪釋放人質行動中，重獲自由者包括一名擁美國國籍的以色列4歲女童，是首次有美國人質獲釋。另有一名84歲以色列老婦，因長時間未獲適當照顧，須以直升機送院，恐有性命危險。

以巴局勢 人質 AbigailEdan

哈馬斯釋放的第三批17名人質，有13名以色列人，包括上述持以、美雙重國籍的4歲女童伊登(Abigail Edan、圖)，另外還有3名泰國人及1名持俄羅斯和以色列雙重國籍人質。伊登是該輪獲釋人質中最年輕一名，美國總統拜登表示，她上月在哈馬斯突襲以色列時目睹母親被殺，父親亦因保護她而死，形容她經歷的事情難以想像。至於該名84歲以色列女人質亞伯拉罕(Elma Avraham)，已送入以色列南部索羅卡醫院深切治療部。

以色列在第三輪放人行動中，跟前兩輪一樣釋放了39名被扣押巴人。三輪過後，哈馬斯共釋放58名人質，以方則放了117名巴人，預料哈馬斯在第四輪會再放11名以色列人。

較早前消息指，哈馬斯提出在第四輪後，再釋放20至40名人質，把臨時停火期延長多2至4日。根據以哈協議，哈馬斯須最少釋放50名以色列人，換取停火4日及以方釋放150名被扣押巴人，並讓人道物資進入加沙；之後哈馬斯每多放10人，可延長停火一天。以色列總理內塔尼亞胡較早時在加沙與以軍將領會面，他表示以方歡迎延長停火，換取更多人質獲釋，但強調之後會繼續殲滅哈馬斯。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受