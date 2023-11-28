4歲美以雙國籍女童獲釋 以哈研延長停火期限

一名於首日獲釋的以色列女子(右)，在以國一醫療中心與家人團聚，其12歲女兒亦獲釋。(美聯社)

以色列及哈馬斯臨時停火協議，周一踏入最後一天，截至本港時間昨晚11時，預料會展開第四輪人員互換，哈馬斯並尋求再放人，以延長停火期限，斡旋的美國、埃及和卡塔爾人員稱料可達協議。在哈馬斯周日的第三輪釋放人質行動中，重獲自由者包括一名擁美國國籍的以色列4歲女童，是首次有美國人質獲釋。另有一名84歲以色列老婦，因長時間未獲適當照顧，須以直升機送院，恐有性命危險。

哈馬斯釋放的第三批17名人質，有13名以色列人，包括上述持以、美雙重國籍的4歲女童伊登(Abigail Edan、圖)，另外還有3名泰國人及1名持俄羅斯和以色列雙重國籍人質。伊登是該輪獲釋人質中最年輕一名，美國總統拜登表示，她上月在哈馬斯突襲以色列時目睹母親被殺，父親亦因保護她而死，形容她經歷的事情難以想像。至於該名84歲以色列女人質亞伯拉罕(Elma Avraham)，已送入以色列南部索羅卡醫院深切治療部。

以色列在第三輪放人行動中，跟前兩輪一樣釋放了39名被扣押巴人。三輪過後，哈馬斯共釋放58名人質，以方則放了117名巴人，預料哈馬斯在第四輪會再放11名以色列人。

較早前消息指，哈馬斯提出在第四輪後，再釋放20至40名人質，把臨時停火期延長多2至4日。根據以哈協議，哈馬斯須最少釋放50名以色列人，換取停火4日及以方釋放150名被扣押巴人，並讓人道物資進入加沙；之後哈馬斯每多放10人，可延長停火一天。以色列總理內塔尼亞胡較早時在加沙與以軍將領會面，他表示以方歡迎延長停火，換取更多人質獲釋，但強調之後會繼續殲滅哈馬斯。