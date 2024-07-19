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國際
2024-07-19 15:53:00

4米高單車踩鋼線失平衡　特技人逾百觀眾前墮地身亡(有片)

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4米高單車踩鋼線失平衡，特技人逾百觀眾前墮地身亡。(X)

4米高單車踩鋼線失平衡，特技人逾百觀眾前墮地身亡。(X)

俄羅斯一個馬戲日前發生一宗恐怖意外，一名特技員表演高空鋼線踩單車時不慎跌下，從4米高空墮地，整個過程被在場的觀眾拍下，事後，馬戲團透過聲明證實該特技人不幸死亡的消息。

綜合報道，事發於俄羅斯羅斯托夫(Rostov-on-Don)，一個馬戲團上周日(14)舉行表演，現場有逾100名觀眾，哥倫比亞籍的45歲特技人Sixto Chavarro Ocatavio在現場進行單車走鋼線表演，在倒退時突然失去平衡，連同單車一同跌落，其間被另一鋼索卡到，令他頭部向下，由於下方沒有防護網，Ocatavio頭部落地隨即失去知覺，工作人員見狀立即上前查看，並將他送院。

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哥倫比亞籍的45歲特技人Sixto Chavarro Ocatavio在倒後時突然失去平衡。(X) 特技人連同單車一同跌落，其間被另一鋼索卡到，令他頭部向下。(X) 特技人連同單車一同跌落，其間被另一鋼索卡到，令他頭部向下。(X) 由於下方沒有防護網，Ocatavio頭部落地隨即失去知覺。(X) 工作人員見狀立即上前查看，並將他送院。(X)

馬戲團被指無為特技人設置防護措施

該馬戲團事發後證實，Ocatavio送院後被證實不治。意外發生當時的畫面在網上瘋傳，網民都為死者感到宛惜，同時，不少網民都發現舞台上沒有為特技人設置防護措施。當局已就事件立案調查，將調查馬戲團是否違反勞動保護造成人員死亡。