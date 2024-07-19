4米高單車踩鋼線失平衡　特技人逾百觀眾前墮地身亡(有片)

俄羅斯一個馬戲日前發生一宗恐怖意外，一名特技員表演高空鋼線踩單車時不慎跌下，從4米高空墮地，整個過程被在場的觀眾拍下，事後，馬戲團透過聲明證實該特技人不幸死亡的消息。

綜合報道，事發於俄羅斯羅斯托夫(Rostov-on-Don)，一個馬戲團上周日(14日)舉行表演，現場有逾100名觀眾，哥倫比亞籍的45歲特技人Sixto Chavarro Ocatavio在現場進行單車走鋼線表演，在倒退時突然失去平衡，連同單車一同跌落，其間被另一鋼索卡到，令他頭部向下，由於下方沒有防護網，Ocatavio頭部落地隨即失去知覺，工作人員見狀立即上前查看，並將他送院。