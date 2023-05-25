4級颱風瑪娃強風暴雨重創關島　強勁風力將貨車360度翻轉（有片）

自20年來吹襲該區的最強颱風

美國國家氣象局的氣象學家艾德利特 (Brandon Aydlett) 表示，瑪娃的風眼在登陸關島時帶來暴雨，國際機場被大水淹沒，海邊也出現強勁的大浪。

據悉瑪娃是自2002年以來襲擊該地區的最強颱風，於當地時間24日晚上9時左右短暫登陸。當地氣象局官員表示，在瑪娃來襲的期間，關島北端的安德森空軍基地還出現4級強風。

瑪娃在關島只停留了30到35分鐘，卻造成了可怕的災情。從網路上流傳的影片可以看到，一輛小貨車被強風吹翻，甚至滾了好幾圈才停了下來；一間飯店的外牆也因此有部份掉落，有當地居民表示，整晚都聽到外面的強風發出尖銳的聲音，只要是放在戶外的東西全都被摧毁。在關島東北海岸的杜夢灣，強風將一家酒店戶外酒吧的花崗岩檯面給吹斷，甚至捲上1公尺高的半空中。而電力與網路訊號也中斷，折斷的路樹阻斷了道路。但根據警方表示，所幸目前沒有收到人員傷亡的報告。

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