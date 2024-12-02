4輛總值近6千萬超級跑車串燒　英媒︰今年最貴車禍

奧地利有4輛名貴超跑車主相約跑山，詎料期間發生4車連撞的車禍，根據車種這4輛超跑總價值約600萬英鎊，令不少網民驚嘆：「可能是史上最貴車禍」。慶幸4名車主都無受傷，但警方已介入調查是否沒有保持安全距離釀禍。

綜合報道，西部提洛邦普豐茲(Pfunds)附近山區公路日前發生4車相撞，涉及2輛法拉利(Ferrari)、一輛麥拿倫(McLaren)，一輛賓利(Bentley)，而這4輛超跑都經典款車種，純新車價不包含改裝品，總值約600萬英鎊，讓很多當地民眾相當驚訝。就連英國《每日郵報》都稱這宗事故為「今年最貴車禍」。