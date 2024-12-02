4輛總值近6千萬超級跑車串燒　英媒︰今年最貴車禍

奧地利有4輛名貴超跑車主相約跑山，詎料期間發生4車連撞的車禍，根據車種這4輛超跑總價值約600萬英鎊，令不少網民驚嘆：「可能是史上最貴車禍」。慶幸4名車主都無受傷，但警方已介入調查是否沒有保持安全距離釀禍。
綜合報道，西部提洛邦普豐茲(Pfunds)附近山區公路日前發生4車相撞，涉及2輛法拉利(Ferrari)、一輛麥拿倫(McLaren)，一輛賓利(Bentley)，而這4輛超跑都經典款車種，純新車價不包含改裝品，總值約600萬英鎊，讓很多當地民眾相當驚訝。就連英國《每日郵報》都稱這宗事故為「今年最貴車禍」。
警方調查4車駕駛期間有否保持足夠安全距離
有報道指，首先價值44.7萬英鎊(約441萬港元)的法拉利812 Superfast跑車和一輛價值400萬英鎊(約3,950萬港元)的法拉利LaFerrari跑車相撞，後方一輛價值140萬英鎊(約1,382萬港元)的麥拉倫Elva接著撞上，最後一輛價值19.2萬英鎊(約189.6萬港元)的賓利Continental GTC亦隨後撞上麥拉倫Elva。意外相片曝光後令大批網民驚歎直呼，這些車的維修費比自己這輩子能賺到的錢還多。
警方發言人事後表示，其中一名司機聲稱因陽光刺眼影響視線而發生意外，事件中無人受傷，4名司機年齡介乎40至52歲，據稱來自瑞士，當局正在調查他們駕駛期間有否保持足夠安全距離。