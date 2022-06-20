40不惑 威廉王子影響力日增 於王室家族迅速樹立權威

威廉與凱特，是繼女王之後，最受國民愛戴的王室成員。(資料圖片)

英國威廉王子周二將踏入40歲不惑之年，分析指，威廉正在傳統與現代之間勾劃一條英國王室未來應走的路線，藉此迅速在王室樹立權威，為未來當上國君奠定基石。

英國王室中，除了女王，沒有人比威廉與凱特這對恩愛夫妻更受國民人歡迎，他們被視為王室未來的典範。根據英國民調機構YouGov一項調查，威廉是繼女王之後人氣最高的王室成員，支持率達66%，其次是凱特，支持率為60%。

王室新聞評論員菲茨威廉斯(Richard Fitzwilliams)指出：「他(威廉)正與父親王儲查理斯共同強化對女王的支持，並持續塑造他作為未來國君的定位。」

威廉受到民眾愛戴，許多人希望他能在女王離世後，越過父親成為英國君主。自96歲高齡的女王去年因身體不適而逐漸卸下王室公務以來，王位第二繼承人威廉的影響力便愈來愈大。其中，女王因行動不便缺席5月的國會會期開幕大典，威廉便陪伴查理斯代替女王出席，並在王室的重要決策上發表意見。傳媒引述消息報道，威廉極力阻止醜聞纏身的叔叔安德魯王子出席上周一舉行的英國勳銜最高榮譽「嘉德勳章」(Order of the Garter)頒授儀式，以免傳媒在其醜聞上又大做文章，結果安德魯未有現身。