40歲男每日只吃肉持續8個月 手掌腳掌滲黃色液體超驚嚇 原來與「心臟殺手」有關

「肉食主義飲食」(Carnivore Diet)」近年在歐美等地興起，有健身愛好者提出，這種純蛋白質飲食除了可有效減重，還能改善體質，增進健康。然而，美國佛羅里達州一名40多歲男子連續8個月每日只吃肉和乳製品，結果身體出現異常反應，手掌、手肘、腳板底等部位經常滲出黃色液體，嚴重影響生活。 男子令人Ｏ咀的餐單 《紐約郵報》報道，《美國醫學會心臟病學》期刊(JAMA Cardiology)公布這個奇特病例。男子自述，每日進食包括整條牛油、6至9磅芝士和大量漢堡肉餅，不吃蔬菜和碳水化合物。他認為，這種餐單能幫助他減肥、提升精力，且改善認知能力。

膽固醇勁超標 持續8個月這樣進食，男子的手掌、手肘、腳板底等位置經常滲出黃色液體，影響日常生活，皮膚上形成的黃色結節不痛。為了改善症狀，男子前去就醫。醫生經檢查後發現，男子總膽固醇水平超過1000mg/dL，遠高於健康標準的200mg/dL，大大超過240mg/dL的「高膽固醇」警戒線。



男子患了甚麼病？ 男子被診斷患上黃色瘤(xanthelasma)。醫生指，膽固醇濃度異常高，導致男子體內的脂質從血管滲出，並沉積在皮膚表面，形成黃色瘤。此疾病主要由高膽固醇、糖尿病或甲狀腺疾病引起，常見於眼部周圍，但男子的沉積物分布於手腳等部位，顯示情況嚴重。

膽固醇是心臟殺手 醫學專家指出，這宗案例凸顯了極端飲食對健康的潛在危機。值得注意的是，開始「肉食主義飲食」前，男子的膽固醇水平已介於210mg/dL至300mg/dL之間，三餐只吃肉後，膽固醇水平進一步提高。醫生強調，長期高膽固醇水平會損害血管，增加血栓和微絲血管破裂的風險，也可能加速心血管疾病惡化。

