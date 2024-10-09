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國際
2024-10-09 14:43:00

400元買舊畫　經鑑定竟是名家真跡身價狂飆4000倍(有片)

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400元買舊畫，經鑑定竟是名家真跡身價狂飆4000倍。(X)

400元買舊畫，經鑑定竟是名家真跡身價狂飆4000倍。(X)

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美國一名藝術品經銷商在拍賣會上獨具慧眼，以50美元(400港元)買入一幅畫作，這幅畫作經過鑑定後，驚揭它是價值20萬美元(155萬港元)的名家真跡。

綜合報道，長駐紐約的61歲藝術品經銷商Allen Treibitz，在紐約漢普頓的穀倉拍賣會上注意到一幅非比尋常的畫作，這幅繪有北美原住民圖騰雕刻，在庸俗眼中配色單調、比例怪異又缺乏細節的作品，下方著名「Emily Carr」，即使Allen並不認識這畫家，但具有40年經驗的他仍以50美元成功標下這幅畫作。

加拿大知名藝術家Emily Carr。(X) 加拿大知名藝術家Emily Carr。(X)

名家畫作90年後重見天日

Allen隨後將畫作送交加拿大的藝術拍賣行Heffel Fine Art Auction House進行鑑定，並被證實畫作為加拿大知名藝術家Emily Carr 1912 年創作《MassetQ.C.I.》的真跡。拍賣行總經理David Heffel表示，據悉Emily1930年代將這幅畫送給好友後，就一直保存在穀倉中，時隔近90年後才經由Allen重見天日。David指，這幅畫需要好好清潔與煥然一新，但價值高達10萬到20萬美元。Allen則希望《MassetQ.C.I.》能在家鄉加拿大找到新家。

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