400元買舊畫　經鑑定竟是名家真跡身價狂飆4000倍(有片)

美國一名藝術品經銷商在拍賣會上獨具慧眼，以50美元(近400港元)買入一幅畫作，這幅畫作經過鑑定後，驚揭它是價值20萬美元(約155萬港元)的名家真跡。
綜合報道，長駐紐約的61歲藝術品經銷商Allen Treibitz，在紐約漢普頓的穀倉拍賣會上注意到一幅非比尋常的畫作，這幅繪有北美原住民圖騰雕刻，在庸俗眼中配色單調、比例怪異又缺乏細節的作品，下方著名「Emily Carr」，即使Allen並不認識這畫家，但具有40年經驗的他仍以50美元成功標下這幅畫作。
名家畫作90年後重見天日
Allen隨後將畫作送交加拿大的藝術拍賣行Heffel Fine Art Auction House進行鑑定，並被證實畫作為加拿大知名藝術家Emily Carr於 1912 年創作《Masset，Q.C.I.》的真跡。拍賣行總經理David Heffel表示，據悉Emily於1930年代將這幅畫送給好友後，就一直保存在穀倉中，時隔近90年後才經由Allen重見天日。David指，這幅畫需要好好清潔與煥然一新，但價值高達10萬到20萬美元。Allen則希望《Masset，Q.C.I.》能在家鄉加拿大找到新家。
A New York art dealer is about to cash in after stumbling upon a valuable painting at a barn sale in the Hamptons for $50.— TODAY (@TODAYshow) October 3, 2024
The painting, which was made by a well-known Canadian artist named Emily Carr, is worth about $200,000. pic.twitter.com/rPEWe4k5D8