400元買舊畫　經鑑定竟是名家真跡身價狂飆4000倍(有片)

美國一名藝術品經銷商在拍賣會上獨具慧眼，以50美元(近400港元)買入一幅畫作，這幅畫作經過鑑定後，驚揭它是價值20萬美元(約155萬港元)的名家真跡。

綜合報道，長駐紐約的61歲藝術品經銷商Allen Treibitz，在紐約漢普頓的穀倉拍賣會上注意到一幅非比尋常的畫作，這幅繪有北美原住民圖騰雕刻，在庸俗眼中配色單調、比例怪異又缺乏細節的作品，下方著名「Emily Carr」，即使Allen並不認識這畫家，但具有40年經驗的他仍以50美元成功標下這幅畫作。