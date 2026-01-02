400磅道具大石驚險滾向觀眾　迪士尼職員肉身化解危機(有片)

美國佛州迪士尼樂園發生驚險一幕，一名工作人員捨身擋下脫軌表演道具的短影片，在網上引發關注與討論。綜合報道，事發於周二(12月30日)中午後，在美國佛州迪士尼樂園主題遊樂設施「奪寶奇兵」(Indiana Jones)場內，坐滿遊客正準備欣賞特技表演，正當重現電影《奪寶奇兵》(Raiders of the Lost Ark)驚典情節時，一個重約400磅的巨型道具大石從佈景邊緣滾落，瞬間跌出軌道，朝擁擠觀眾席方向滾去。

一名勇敢的工作人員，見情況危急，直接跑去人群前方，以肉身試圖阻擋道具大石滾向遊客，雖然他被道具撞倒在地，但成功改變大石的方向，再由上前幫忙的其他工作人員將大石推開。一位目擊觀眾在Reddit上發文提及阻擋巨石的工作人員還能走路，但頭部流血。