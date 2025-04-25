4000隻蛋打造全球最長士多啤梨蛋糕　破健力士世界紀錄(有片)

法國21名蛋糕師傅23日製作出一條長達121.8米的士多啤梨蛋糕，動用350公斤士多啤梨、4,000隻雞蛋和一卡車的砂糖與奶油，總重量達到1.2噸，打破健力士世界紀錄，榮登全球最長士多啤梨蛋糕的寶座。

綜合報道，甜品師Youssef El Gatou請來20名師傅一同製作這個士多啤梨蛋糕，蛋糕放置在巴黎北郊城市阿讓特伊(Argenteuil)小鎮一間溜冰場內，不僅供民眾觀賞，還送給每人一塊享用。Gatou表示，這條士多啤梨蛋糕用了350公斤士多啤梨、150公斤砂糖和415公斤奶油。他說，自小就有創造紀錄的夢想，「我一直在尋找一種產品，或法式糕點，同時希望凸顯農產品，所以選擇法國士多啤梨，還用了牛奶、鮮奶油和牛油等產品」。